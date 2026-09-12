Vietnam y Cuba profundizan su amistad especial y cooperación

Nueva Delhi (VNA)-En ocasión de participar en la 18.ª Cumbre de los BRICS en la India, el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió hoy en Nueva Delhi al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodriguez Parrilla.



Al intervenir en el encuentro, Le Minh Hung afirmó que Vietnam siempre concede gran importancia a la relación de amistad especial con Cuba, sigue de cerca su situación, comparte las dificultades y desafíos que la isla caribeña enfrenta y está dispuesto a hacer todo lo posible, dentro de sus capacidades, para apoyarla.



Con el fin de seguir profundizando los nexos entre las partes de manera sustantiva y eficaz, el dirigente propuso que mantengan el intercambio regular de delegaciones a todos los niveles, especialmente entre los líderes de alto rango de ambos Partidos y Estados; mejoren la eficacia de los mecanismos de cooperación bilateral; coordinen la búsqueda de soluciones en aras de superar las dificultades y obstáculos existentes; creen condiciones favorables destinadas a las actividades de las empresas vietnamitas en Cuba y eleven la eficiencia de los proyectos de colaboración.



El Gobierno vietnamita está dispuesto a facilitar proyectos de cooperación cubanos en la nación indochina en el sector farmacéutico, afirmó.



A su vez, Bruno Rodríguez Parrilla afirmó que Cuba valora enormemente su amistad especial con Vietnam, país al que considera un modelo exitoso en el proceso de Doi Moi (Renovación), construcción y desarrollo nacional con orientación socialista.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibe al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodriguez Parrilla. (Fuente: VNA)





Las relaciones entre ambos Partidos comunistas constituyen una sólida base política y desempeñan un papel orientador en los lazos bilaterales, apuntó.



También expresó su profundo agradecimiento por la solidaridad, el apoyo y la ayuda práctica brindados a Cuba por el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam en los últimos tiempos —particularmente en los ámbitos de la agricultura, la seguridad alimentaria y la energía—, así como por su respaldo a la isla en los foros multilaterales.



Cuba desea mantener una estrecha coordinación con Vietnam para implementar eficazmente proyectos clave de cooperación, especialmente en los ámbitos de la producción de alimentos, la energía solar y la industria farmacéutica; al mismo tiempo, propuso que ambas partes continúen buscando soluciones para superar los obstáculos y garantizar el buen funcionamiento de esos planes, entre otros, comentó.



Además, Cuba quiere continuar intercambiando puntos de vista y aprovechando la experiencia de Vietnam en relación con el proceso de renovación, así como aumentar el intercambio de teoría y práctica entre ambos Partidos, reiteró.



Se espera que Vietnam siga coordinándose con Cuba y brindándole su apoyo en los foros multilaterales, expresó.



En la ocasión, acordaron seguir manteniendo la tradición de coordinación y apoyo mutuo en los foros multilaterales.



Asimismo, reafirmaron su determinación de profundizar aún más las relaciones de amistad especial, la solidaridad y la cooperación integral entre Vietnam y Cuba, fundadas por el Presidente Ho Chi Minh y el Comandante en Jefe Fidel Castro, y cultivadas con esmero por generaciones de dirigentes y pueblos de ambos países.



Ambas partes abogaron por continuar con la implementación activa y efectiva de los acuerdos y compromisos alcanzados entre los líderes de alto nivel de las dos naciones./.