Internacional

ASEAN destaca su papel central en el Indo-Pacífico durante un foro en Argentina

Vietnam destaca el papel de ASEAN en el Indo-Pacífico y las perspectivas de cooperación con Argentina y Mercosur en comercio y alta tecnología.

Los delegados en el foro (Foto: VNA)
Los delegados en el foro (Foto: VNA)

Buenos Aires (VNA) - El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) celebró la víspera un foro sobre el papel de la ASEAN en la región del Indo-Pacífico y las perspectivas de cooperación con Argentina, con la participación de los embajadores de los países miembros del Comité de la ASEAN en Buenos Aires.

En la apertura, Jorge Manela, director del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, destacó la creciente importancia del Indo-Pacífico en los asuntos internacionales, tanto por su peso económico y comercial como por su dinamismo tecnológico y demográfico.

Señaló asimismo que la región enfrenta una creciente competencia estratégica y complejos desafíos geopolíticos.

Al intervenir en la cita, la embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet, resaltó que la adhesión de Vietnam a la ASEAN, el 28 de julio de 1995, marcó un hito en su proceso de integración regional e internacional.

Ngo Minh Nguyet, embajadora de Vietnam en Argentina, pronuncia un discurso (Foto: VNA)

Ngo Minh Nguyet, embajadora de Vietnam en Argentina, pronuncia un discurso (Foto: VNA)

Tras más de tres décadas, Vietnam se ha convertido en un miembro activo, proactivo y responsable de la ASEAN, realizando importantes contribuciones a la construcción de la Comunidad de la ASEAN en sus tres pilares: político-seguridad, económico y sociocultural.

En cuanto a las relaciones ASEAN-Argentina, la diplomática señaló que la ASEAN es uno de los principales socios comerciales de Argentina en Asia-Pacífico.

Vietnam es actualmente el sexto mayor socio comercial de Argentina a nivel mundial, mientras que Argentina ocupa el tercer lugar entre los socios comerciales del país indochino en América Latina.

Destacó especialmente las perspectivas de cooperación entre la ASEAN y el Mercosur, a través de las negociaciones del Acuerdo de Preferencias Comerciales (APC) entre Vietnam y el bloque sudamericano.

La primera ronda de negociaciones se celebró en Buenos Aires del 24 al 28 de agosto, sentando las bases para una mayor conectividad comercial entre ambas regiones, informó.

La embajadora también informó sobre los avances de la cooperación bilateral Vietnam-Argentina en ámbitos como la tecnología espacial, las telecomunicaciones y las industrias de alta tecnología.

Por su parte, el embajador de Indonesia, país que ejerce la presidencia rotatoria de la ASEAN en Argentina, subrayó que el mantenimiento de la paz y la estabilidad, así como un entorno regional abierto, transparente y basado en el respeto mutuo, son condiciones fundamentales para un Indo-Pacífico pacífico, inclusivo y próspero.

El foro reunió a académicos, profesores, investigadores y estudiantes argentinos, contribuyendo a ampliar el conocimiento y el diálogo entre Argentina y los países de la ASEAN y a explorar nuevas oportunidades de cooperación interregional./.

VNA
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