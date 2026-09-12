Premier vietnamita mantiene conversaciones con su homólogo indio

Nueva Delhi (VNA) – En el marco de su visita de trabajo a India para asistir a la 18.ª Cumbre del Grupo de Economías Emergentes (BRICS), el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, mantuvo hoy conversaciones con su homólogo indio, Narendra Modi.



Durante el encuentro, Le Minh Hung felicitó a India y a Narendra Modi por el éxito de la Cumbre de BRICS 2026, así como por los destacados logros económicos y sociales alcanzados por el país, y expresó su confianza en que India cumplirá con éxito la “Visión 2047” y se convertirá en un país desarrollado.



El jefe del Gobierno vietnamita valoró muy positivamente la iniciativa de Narendra Modi de crear el Foro Voz del Sur Global (Global South) y afirmó que Vietnam está dispuesto a coordinarse con India para contribuir a las iniciativas de BRICS en 2026, especialmente en materia de innovación, transformación digital, energías limpias y desarrollo sostenible.



Subrayó que, en un contexto internacional y regional marcado por numerosos cambios, Vietnam e India siguen siendo amigos cercanos, leales y firmes. Las relaciones bilaterales fueron elevadas a una Asociación Estratégica Integral Reforzada durante la visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, a India en mayo de 2026, lo que refleja la profundidad de los lazos bilaterales, la madurez de la confianza política, la convergencia de visiones y la coincidencia de intereses estratégicos, y abre amplias oportunidades para la cooperación en el futuro.



Destacó que las posiciones, objetivos y orientaciones de desarrollo de Vietnam e India presentan numerosas similitudes, lo que crea oportunidades para que ambos países avancen juntos en diversos ámbitos.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)





Por su parte, Narendra Modi valoró altamente la participación de Vietnam en BRICS y subrayó que la presencia vietnamita en la 18.ª Cumbre de BRICS contribuyó a elevar el nivel de la conferencia. Narendra Modi recordó asimismo la profunda impresión que le causó la reciente visita de Estado a India del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, en mayo de 2026, y transmitió sus saludos al máximo dirigente vietnamita.



Destacó los antiguos vínculos tradicionales entre ambos países, forjados a través de la historia, la cultura y la civilización, así como las similitudes en sus políticas exteriores y la visión compartida sobre el desarrollo. Asimismo, afirmó que Vietnam constituye un pilar importante de la Política de Acción hacia el Este de India.



Al abordar las relaciones bilaterales, ambos primeros ministros expresaron su satisfacción por los importantes avances registrados en los vínculos entre Vietnam e India. El Programa de Acción 2024-2028 y los resultados de la visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, se están implementando activamente.



Ambos coincidieron en mantener el actual fuerte impulso de desarrollo y el elevado nivel de confianza política, así como en intensificar los intercambios y la coordinación entre los dirigentes de ambos países sobre asuntos bilaterales, regionales e internacionales, con vistas a conmemorar en 2027 el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.



Los dos dirigentes acordaron que Vietnam e India se encuentran entre las economías de más rápido crecimiento del mundo y presentan un alto grado de complementariedad, por lo que existe un enorme potencial para ampliar la cooperación.



Asimismo, expresaron su determinación de impulsar medidas para alcanzar pronto el objetivo de elevar el comercio bilateral a 25.000 millones de dólares, facilitando el acceso al mercado para productos de ambos países, especialmente productos farmacéuticos, agrícolas, pesqueros y ganaderos.



Le Minh Hung propuso que ambas partes establezcan corredores económicos y cadenas de suministro para reforzar la conectividad entre sus economías, y consideren iniciar las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral.



También instó a coordinarse activamente con los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para acelerar la conclusión de la revisión del Acuerdo de Comercio de Mercancías ASEAN-India (AITIGA). Asimismo, dio la bienvenida a las inversiones de grandes empresas indias en Vietnam en sectores como tecnología, infraestructura, energía y productos farmacéuticos.



Los dos primeros ministros también destacaron la importancia de fortalecer la conectividad por carretera, ferrocarril, vía aérea y marítima.



Acordaron estudiar el impulso de proyectos ferroviarios que permitan establecer un corredor de conexión entre el sur de Asia y el Sudeste Asiático, así como reforzar los vínculos entre los puertos marítimos de ambos países, en conexión con las rutas marítimas entre Asia y Europa.



Le Minh Hung propuso que India siga aumentando la frecuencia de los vuelos directos entre las principales ciudades de ambos países.



Ambos primeros ministros consideraron que la cooperación en defensa y seguridad constituye un pilar importante de las relaciones bilaterales y acordaron intensificar la cooperación en industria de defensa y comercio de productos militares, formación y concesión de créditos preferenciales, así como organizar próximamente la primera reunión del mecanismo de Diálogo de Diplomacia-Defensa.



En el ámbito de la ciencia y la tecnología, Le Minh Hung sugirió que ambas partes establezcan próximamente una estrategia de conectividad tecnológica Vietnam-India, centrada en sectores estratégicos como la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías de redes móviles 5G/6G.



También planteó desarrollar programas de cooperación para la formación de ingenieros especializados en IA y semiconductores, capacitar a las nuevas generaciones en tecnologías digitales y conectar a las empresas emergentes y de innovación de ambos países.



Los dos dirigentes reafirmaron que Vietnam e India cuentan con importantes fortalezas derivadas de sus vínculos culturales, civilizatorios, históricos y religiosos, desarrollados durante miles de años, y expresaron su deseo de aprovechar estas ventajas para ampliar la cooperación en turismo y cultura, preservar y promover los valores culturales y fortalecer los intercambios pueblo a pueblo, contribuyendo así a consolidar firmemente los cimientos de la amistad bilateral.



Le Minh Hung propuso intensificar las actividades de intercambio cultural y deportivo, así como los intercambios relacionados con el yoga y el budismo durante 2027, con motivo del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam e India.



Narendra Modi expresó su acuerdo con las propuestas de Le Minh Hung y afirmó que el Gobierno indio siempre respalda y se esfuerza por aplicar medidas destinadas a impulsar la cooperación entre ambos países, con el objetivo de profundizar y hacer más sustanciales las relaciones bilaterales.



Ambos primeros ministros llegaron un consenso de reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en los foros regionales e internacionales. Le Minh Hung subrayó que Vietnam apoya un mayor papel de India en las instituciones multilaterales, está dispuesto a respaldar a India en el fortalecimiento de su cooperación con la ASEAN y espera que Nueva Delhi siga apoyando firmemente la postura de la ASEAN sobre el Mar del Este.



Con motivo de la ocasión, Le Minh Hung invitó cordialmente a Narendra Modi a realizar una nueva visita a Vietnam en un futuro próximo. El premier indio la aceptó con agrado y propuso que ambas partes coordinen una fecha adecuada./.