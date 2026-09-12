Relaciones entre Vietnam y Francia avanzan hacia una cooperación más profunda y sustancial

París (VNA) – Las relaciones entre Vietnam y Francia entran en una nueva etapa, con oportunidades para convertir las orientaciones y los acuerdos de alto nivel en programas de cooperación concretos y, al mismo tiempo, ampliar los vínculos bilaterales en los ámbitos de la economía, la ciencia y la tecnología, la educación, la cultura y los intercambios pueblo a pueblo.



Amigos franceses, intelectuales, académicos y representantes de la comunidad vietnamita en Francia compartieron sus opiniones con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) al margen de un encuentro entre el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y la comunidad vietnamita y amigos franceses en París.



Hélène Luc, senadora honoraria francesa y presidenta honoraria de la Asociación de Amistad Francia-Vietnam (AAFV), afirmó que, para que las relaciones bilaterales se desarrollen de manera sostenible, la cooperación no debe limitarse a los Gobiernos y las empresas, sino que también debe extenderse a los pueblos.



Abogó por fortalecer la “diplomacia entre los pueblos”, alentando a las autoridades locales, escuelas, universidades, hospitales y organizaciones de ambos países a establecer vínculos directos, especialmente entre los jóvenes. Hélène Luc propuso que el Gobierno francés establezca un mecanismo específico para los intercambios juveniles entre Francia y Vietnam, similar al existente entre Francia y Alemania, que facilite a los jóvenes estudiar, viajar e interactuar en ambos países.



Asimismo, señaló que la cooperación bilateral debe avanzar al mismo ritmo que el desarrollo de Vietnam, con mayor atención a las tecnologías digitales y de vanguardia, la aviación y otros sectores avanzados en los que Francia cuenta con fortalezas.



Por su parte, Stéphanie Do, exdiputada de la Asamblea Nacional francesa y presidenta del partido “Juntos por Francia”(Ensemble pour la France), afirmó que las relaciones entre Vietnam y Francia atraviesan uno de sus mejores momentos, caracterizado por una profundidad sin precedentes en la cooperación estratégica, así como por la amistad y la confianza mutuas.

Stéphanie Do, exdiputada de la Asamblea Nacional francesa y presidenta del partido “Juntos por Francia” en la entrevista. (Fuente: VNA)

Destacó que la sólida base política está generando nuevas oportunidades para el sector empresarial y que las reuniones celebradas durante la visita permiten a las empresas de ambas partes identificar futuras áreas de cooperación. No obstante, subrayó que el principal desafío consiste en convertir las orientaciones y los acuerdos en proyectos y resultados concretos.



El idioma sigue siendo un obstáculo, señaló Stéphanie Do, quien destacó que las personas que dominan tanto el francés como el vietnamita y conocen ambas culturas pueden desempeñar un papel de puente para las empresas. Propuso establecer un mecanismo de coordinación conjunta entre Vietnam y Francia para apoyar, supervisar y acelerar los proyectos de cooperación, así como transformar los acuerdos en resultados tangibles.



Mientras tanto, el doctor Vo Toan Trung, jefe del Departamento de Rehabilitación Neurológica del Hospital Bullion en Francia, afirmó que la elevación de los vínculos bilaterales al nivel de asociación estratégica integral ha aportado mayor profundidad y contenido a la cooperación.



Señaló que existe un importante potencial de colaboración en ámbitos como la formación, la investigación, la transferencia de tecnología, el transporte, la energía nuclear, la biotecnología y la agricultura, áreas que coinciden tanto con las fortalezas de Francia como con las necesidades de desarrollo de Vietnam.



El profesor asociado y doctor Tran Le Hung, un joven intelectual vietnamita que investiga y enseña en Francia, subrayó que los resultados de la visita deben traducirse en acciones concretas. El número de documentos firmados es menos importante que su implementación efectiva y que los compromisos asumidos se traduzcan en resultados medibles, señaló.



Tran Le Hung destacó la existencia de una amplia comunidad de intelectuales vietnamitas altamente cualificados en Francia que desean contribuir al desarrollo nacional. Sugirió crear redes de investigación conjunta que conecten a institutos, universidades, empresas y centros educativos de ambos países, permitiendo a los expertos vietnamitas en Francia y a los especialistas franceses colaborar para abordar los desafíos del desarrollo de Vietnam.



La cultura también fue señalada como un pilar fundamental. La escritora e investigadora cultural Tran Thu Dung, presidenta de la Asociación Aurore, afirmó que la posición de Vietnam ha cambiado profundamente desde la visita del Presidente Ho Chi Minh a Francia en 1946, lo que ha abierto nuevas oportunidades de cooperación en ciencia y tecnología, cultura y otros ámbitos.



Destacó que la ciencia, la tecnología y la cultura deben desarrollarse de manera conjunta y que es necesario redoblar los esfuerzos para vincular a los expertos vietnamitas que trabajan en empresas tecnológicas e instituciones de investigación de primer nivel mundial con las necesidades de desarrollo de Vietnam.



Vu Nguyet Anh, presidenta de Assovie Vietnam, señaló que los intercambios culturales deben recibir mayor atención, en paralelo con la cooperación económica y política. Abogó por crear más oportunidades para promover y poner en valor la cultura vietnamita en Francia, contribuyendo así a que las comunidades vietnamitas en Francia y Europa fortalezcan sus vínculos con su identidad cultural y el orgullo que sienten por ella./.