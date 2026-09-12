Vietnam impulsa nuevas rutas ferroviarias para fortalecer la logística internacional

Hanoi (VNA) - El transporte ferroviario desempeña un papel importante en el sistema logístico de Vietnam, especialmente para mercancías de gran volumen, largas distancias y transporte internacional.

La nueva ruta internacional de transporte ferroviario de contenedores Qinghai (China)-Dong Nai (Vietnam) abre nuevas perspectivas al reducir los tiempos de transporte y desarrollar los servicios en ambas direcciones.

La ruta tiene una longitud de casi 4.000 km, de los cuales 2.178 km corresponden al tramo en China, que requiere unos cuatro días, y más de 1.700 km al tramo en Vietnam, con una duración aproximada de tres días.

Gracias a la organización de servicios ferroviarios directos y continuos, el tiempo total desde Qinghai hasta la estación de Trang Bom, en Dong Nai, se ha reducido a unos siete días, incluido el despacho aduanero, frente a los 12-15 días anteriores.

Las líneas ferroviarias no solo desempeñan un papel como infraestructura al servicio del comercio bilateral, sino que también constituyen una base para establecer un corredor de transporte ferroviario transasiático que conecte Vietnam con China, Asia Central y, más allá, Europa. (Fuente: VNA)

Este avance está estrechamente vinculado a la política del sector ferroviario vietnamita de trasladar las operaciones fronterizas hacia el interior del país. Los trenes procedentes de zonas del interior de China, como Qinghai, Nanning y Suzhou, pueden circular directamente hasta el interior de Vietnam, acercando las mercancías a los centros de producción y consumo.

Esto ofrece una opción óptima para las empresas que necesitan transportar grandes volúmenes de mercancías con plazos de entrega y recepción estables.

Este cambio se produce en un contexto de fuerte crecimiento del transporte ferroviario internacional. En 2024, el volumen de mercancías transportadas alcanzó 1,15 millones de toneladas, un 43% más que en 2023, mientras que en 2025 superó los 1,4 millones de toneladas, un aumento adicional del 23%. Las exportaciones crecieron un 2,7%, mientras que las importaciones aumentaron hasta un 51%.

Para mejorar la eficiencia operativa y evitar los viajes en vacío, el sector ferroviario está trabajando activamente en un programa destinado a transportar mercancías desde Vietnam hacia China y desarrollar una red sostenible de servicios en ambas direcciones.

A largo plazo, una de las ventajas de Vietnam radica en su capacidad para conectar la red ferroviaria con el sistema de puertos marítimos y los centros económicos. Actualmente se están ejecutando numerosos proyectos de infraestructura de gran escala, entre los que destaca la línea Lao Cai-Ha Noi-Hai Phong, con ancho estándar de 1.435 mm y más de 360 km de longitud, a partir de una inversión total de más de 11.120 millones de dólares. Las líneas Ha Noi-Dong Dang y Hai Phong-Ha Long-Mong Cai también están siendo estudiadas para su inversión, con el objetivo de crear una red integrada desde los puertos marítimos del norte hasta la frontera con China.

Recientemente, el Ministerio de Construcción ajustó el Plan de desarrollo de la red ferroviaria para el período 2021-2030, con visión hasta 2050, con el objetivo de conectar Vietnam con las redes ferroviarias transeuropeas y tranasiáticas a través de los pasos fronterizos de Huu Nghi, Lao Cai y Mong Cai; así como con la red ferroviaria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a través de Laos, en Mu Gia y Lao Bao, y de Camboya, en Moc Bai y Loc Ninh. Se trata de una base estratégica para establecer un corredor ferroviario transeconómico de la ASEAN que conecte Vietnam con China, Asia Central y Europa./.