Presidente del Parlamento asiste a ceremonia de homenaje al Grupo BRG y SeABank

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, asistió hoy a una ceremonia conmemorativa por el 50.º aniversario de la trayectoria de desarrollo del Grupo BRG y el Banco Comercial por Acciones del Sudeste Asiático (SeABank), en la que ambas entidades recibieron prestigiosos títulos y condecoraciones otorgados por el Partido y el Estado.



El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, el primer ministro Le Minh Hung y otros dirigentes del Partido y del Estado enviaron cestas de flores para felicitar a BRG Group y SeABank.



Durante la ceremonia, en representación de los dirigentes del Partido y del Estado, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, otorgó el título de "Héroe del Trabajo" a Nguyen Thi Nga, presidenta del Grupo BRG y vicepresidenta permanente del Consejo de Administración de SeABank. Asimismo, entregó la Orden del Trabajo de Primera Clase a BRG Group y SeABank.



Con motivo de la ocasión, colectivos e individuos de ambas entidades también recibieron certificados de mérito del ministro de Seguridad Pública.



En su discurso, el máximo legislador reconoció los logros alcanzados por el Grupo BRG y SeABank durante los últimos 50 años, que, según señaló, reflejan la capacidad de sus dirigentes para organizar y ejecutar las tareas, así como la inteligencia, solidaridad, creatividad, disciplina y dedicación de sus trabajadores.



Ante la nueva etapa de desarrollo de Vietnam, marcada por el objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos y lograr importantes hitos estratégicos para 2030 y 2045, instó al Grupo BRG y SeABank a aprovechar los cimientos existentes y aplicar eficazmente las principales políticas del Partido, la Asamblea Nacional y el Gobierno en materia de desarrollo socioeconómico.



Asimismo, exhortó al grupo y al banco a acelerar la transformación digital, impulsar la aplicación de la ciencia y la tecnología avanzadas y la inteligencia artificial, y mejorar su capacidad de gobernanza de acuerdo con los estándares internacionales.



Tran Thanh Man pidió al Grupo BRG centrarse en el desarrollo de proyectos de ciudades inteligentes y de infraestructuras ecológicas y respetuosas con el medio ambiente, contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible del país; promover las cadenas de valor vietnamitas; seguir apoyando a las pequeñas y medianas empresas; y contribuir a llevar los productos del programa "Una Comuna, Un Producto" (OCOP) y las marcas vietnamitas a los mercados internacionales.



El presidente de la Asamblea Nacional afirmó que el Partido y el Estado seguirán protegiendo los derechos e intereses legítimos de las empresas y los emprendedores, trabajando con ellos para superar dificultades, liberar recursos y crear un entorno de inversión y negocios transparente, equitativo y favorable al desarrollo sano y eficaz del sector privado, contribuyendo a formar sólidos grupos económicos privados con competitividad internacional.



Expresó su confianza en que, sobre la base de los cimientos construidos y bajo el liderazgo de la Heroína del Trabajo Nguyen Thi Nga, junto con la solidaridad y el sentido de responsabilidad de todo el sistema, el Grupo BRG y SeABank seguirán desempeñando un papel pionero, haciendo realidad sus ambiciones internacionales y realizando mayores contribuciones a la construcción de una economía vietnamita independiente y autosuficiente, con un crecimiento rápido y sostenible, en el camino hacia una nueva era de prosperidad, civilización y bienestar.



Nguyen Thi Nga afirmó que el grupo mantendrá la disciplina y el respeto a la ley, mejorará su capacidad de gobernanza y la calidad del crecimiento, y tomará el desarrollo sostenible, la innovación, la ciencia y la tecnología como motores para elevar la competitividad y consolidar la posición de las empresas vietnamitas en los mercados internacionales.



En cada decisión de desarrollo, el Grupo BRG y SeABank situarán los intereses nacionales en primer lugar, garantizarán los derechos e intereses legítimos de los clientes, velarán por el bienestar de los trabajadores, cumplirán plenamente sus responsabilidades con la comunidad y generarán valor sostenible a largo plazo para las empresas, afirmó.



Solo en 2025, el grupo aportó más de 694,38 millones de dólares al presupuesto estatal, situándose entre las cuatro empresas privadas con mayores contribuciones fiscales de Vietnam; generó empleos estables para más de 22.000 trabajadores; y participó activamente en programas de bienestar social y protección ambiental, contribuyendo a mejorar los medios de vida de la población local y al movimiento nacional de protección de la seguridad nacional.



El grupo ha sido pionero en sectores clave como las finanzas y la banca, el inmobiliario, el desarrollo urbano inteligente, el comercio y la distribución minorista, así como el turismo y los servicios, al tiempo que ha vinculado el desarrollo económico con la preservación del patrimonio y la cultura nacionales./.

VNA