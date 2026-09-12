Premier vietnamita rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh en Nueva Delhi

Nueva Delhi (VNA) - El primer ministro Le Minh Hung y una delegación de alto nivel de Vietnam depositaron hoy una ofrenda floral ante la estatua del Presidente Ho Chi Minh, ubicada en el Parque G20 de Nueva Delhi, capital de la India, en el marco de su visita de dos días al país para asistir a la 18.ª Cumbre de los BRICS y mantener encuentros bilaterales.



En un ambiente solemne, el premier Le Minh Hung y la delegación guardaron un minuto de silencio en memoria del gran líder del Partido y del pueblo vietnamitas, así como del gran maestro de la revolución vietnamita.



La estatua del Presidente Ho Chi Minh se encuentra en un lugar destacado del Enclave Diplomático de Chanakyapuri. Tiene un significado político y diplomático especial, pues refleja los estrechos vínculos entre los líderes y pueblos de ambos países, así como el afecto y la admiración de la India por el Presidente Ho Chi Minh en particular y por Vietnam en general.



La estatua fue obra de Ram V. Sutar, uno de los escultores más destacados de la India, y fue inaugurada el 21 de junio de 2022.

El primer ministro Le Minh Hung y delegados asisten a una ceremonia de ofrenda floral en la estatua del Presidente Ho Chi Minh, ubicada en el Parque G20 de Nueva Delhi, capital de la India. (Fuente: VNA)

La participación del premier Le Minh Hung en la 18.ª Cumbre de los BRICS en la India reviste gran importancia, ya que brinda a Vietnam la oportunidad de consolidar y profundizar aún más sus relaciones con la India, país que ejerce la presidencia de los BRICS en 2026, al tiempo que fortalece los lazos con los países miembros y socios del bloque.



Durante su estancia en la India, los días 12 y 13 de septiembre, el dirigente vietnamita tiene previsto mantener reuniones con el premier anfitrión, Narendra Modi, así como con dirigentes de otros países, representantes de organizaciones internacionales y empresas locales, con el objetivo de consolidar la amistad, fortalecer la confianza política y promover una cooperación sustantiva y eficaz en diversos ámbitos./.