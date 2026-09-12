Premier vietnamita llega a Nueva Delhi para participar en Cumbre de los BRICS

Nueva Delhi (VNA) – El primer ministro Le Minh Hung y una delegación vietnamita de alto nivel llegaron hoy al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Nueva Delhi, dando inicio a su visita de trabajo a la India para participar en la 18.ª Cumbre de los BRICS y desarrollar diversas actividades bilaterales.



La visita, de dos días de duración y realizada por invitación del premier indio Narendra Modi, presidente de los BRICS en 2026, constituye una de las principales actividades diplomáticas multilaterales de alto nivel de Vietnam en 2026.



En el aeropuerto, el premier Le Minh Hung y la delegación vietnamita fueron recibidos por el ministro de Estado de Cooperación y Aviación Civil de la India, Shri Murlidhar Mohol; el embajador de Vietnam en la India, Trinh Minh Manh; y funcionarios y personal de la Embajada de Vietnam.



Vietnam se convirtió en país socio de los BRICS en junio de 2025. La participación del premier Le Minh Hung en la 18.ª Cumbre de los BRICS reviste especial importancia, ya que brinda a Vietnam una oportunidad para consolidar y profundizar sus relaciones con la India, país que ejerce la presidencia de los BRICS en 2026, así como para estrechar los vínculos con los demás países miembros y socios del bloque.

Ceremonia de bienvenida al primer ministro Le Minh Hung en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, Nueva Delhi. (Foto: VNA)





La visita tiene lugar en un contexto en el que las relaciones entre Vietnam y la India han sido recientemente elevadas al nivel de Asociación Estratégica Integral Reforzada, tras la visita de Estado que realizó a la India en mayo el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam.



Este nuevo impulso sienta una base importante para que ambos países continúen profundizando sus relaciones bilaterales de manera más sustantiva, amplia y eficaz, al tiempo que amplían la cooperación en los marcos multilaterales.



Durante la sesión de debate, centrada en el tema “Construir resiliencia e innovación para la cooperación y la sostenibilida”, se espera que el premier Le Minh Hung comparta la visión, las valoraciones y las propuestas de Vietnam sobre cuestiones clave de la cooperación internacional relacionadas con la paz, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la respuesta a los desafíos globales.



Con ello, Vietnam reafirmará su voluntad de cooperar con los países miembros y socios de los BRICS, así como con la comunidad internacional, para impulsar nuevos motores de crecimiento, fortalecer la conectividad y la cooperación para el desarrollo, y reforzar la voz y el papel de las economías emergentes y los países en desarrollo.



Asimismo, Vietnam aspira a contribuir a la construcción de un futuro inclusivo y sostenible, en el que los frutos del desarrollo se distribuyan ampliamente entre la población. Durante la visita, está previsto que el premier Le Minh Hung mantenga reuniones con su homólogo indio, Narendra Modi, así como con dirigentes de diversos países, representantes de organizaciones internacionales y empresas locales, con el objetivo de consolidar la amistad, fortalecer la confianza política y promover una cooperación sustantiva y eficaz en diversos ámbitos./.