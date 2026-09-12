Vietnam impulsa la cooperación financiera y de inversión con socios franceses

París (VNA) – En el marco de la visita oficial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, a Francia, el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, desarrolló diversas actividades destinadas a promover la cooperación financiera y de inversión, así como a movilizar recursos para el desarrollo, entre ellas una reunión de trabajo con el grupo Rothschild & Co y su participación en el Foro de Líderes Empresariales Vietnam-Francia.



El 11 de septiembre, el ministro Ngo Van Tuan mantuvo una reunión con dirigentes de Rothschild & Co, un grupo independiente de asesoramiento financiero con más de 200 años de historia, con sede en París y una red de unos 1.600 expertos en más de 40 países. Actualmente, su división de Asesoramiento Gubernamental presta servicios de consultoría a más de 45 gobiernos y ha sido distinguida en tres ocasiones por International Financing Review como “Banco de Asesoramiento Gubernamental del Año”.



Durante el encuentro, Rothschild & Co valoró positivamente las perspectivas de la economía vietnamita y propuso cinco áreas potenciales de cooperación: acelerar el proceso para alcanzar el grado de inversión en la calificación crediticia; ampliar y diversificar la base de inversores internacionales; desarrollar el mercado de capitales nacional; aprovechar el valor de los activos estatales y movilizar capital para proyectos de infraestructura clave, como la línea ferroviaria de alta velocidad Norte-Sur y los proyectos eléctricos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo Eléctrico VIII; y apoyar las reformas fiscales y tributarias, incluida la aplicación del Pilar 2 sobre el impuesto mínimo global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



El ministro Ngo Van Tuan señaló que las propuestas de Rothschild & Co coinciden plenamente con las necesidades y los objetivos de desarrollo de Vietnam.



En particular, según la Estrategia de Desarrollo Socioeconómico para 2026-2030, el objetivo es que la inversión social total supere el 40% del producto interno bruto (PIB), mientras que la inversión pública represente una quinta parte de ese total, con un coeficiente ICOR de entre 4,5 y 4,8. Esto significa que el volumen de recursos que deberá movilizarse será el doble del registrado durante el período 2020-2025.



En este contexto, la movilización de capital a través del mercado de bonos constituye uno de los componentes fundamentales para impulsar la construcción y el desarrollo nacional. Para captar recursos a un coste razonable y de manera eficiente, la calificación crediticia soberana desempeña un papel crucial. Vietnam mantiene una estrecha coordinación con las tres principales agencias de calificación: Moody’s, Fitch y S&P.



En cuanto a la reorganización de las empresas estatales, el ministro Ngo Van Tuan informó que Vietnam está acelerando este proceso con el objetivo de mejorar la eficiencia de este sector.



Dijo que el Ministerio de Finanzas está elaborando un proyecto de reestructuración de las empresas estatales. Actualmente, Vietnam cuenta con 857 empresas estatales, de las cuales 500 son compañías cuyo capital pertenece íntegramente al Estado.



El país está evaluando cuáles deben mantener una participación estatal mayoritaria, cuáles requieren una participación estatal y cuáles pueden ser privatizadas por completo, precisó.



El ministro propuso que Rothschild & Co coordine con el Departamento de Desarrollo de Empresas Estatales para elaborar y aplicar eficazmente el proyecto de reorganización de estas compañías.



Según él, además de las empresas estatales, el Ministerio de Finanzas está trabajando para mejorar la eficiencia de los activos públicos, especialmente de los inmuebles y terrenos. Asimismo, busca mejorar el entorno de inversión y establecer un marco jurídico público, transparente y predecible con el fin de atraer mayores flujos de inversión extranjera directa (IED) y promover las inversiones de empresas vietnamitas en el exterior.



El ministro Ngo Van Tuan afirmó que Francia constituye una puerta de entrada para que las empresas vietnamitas accedan al mercado europeo, caracterizado por un elevado poder adquisitivo.



Las empresas francesas cuentan con fortalezas en sectores como la energía, incluida la electricidad limpia, el petróleo y el gas, los sistemas ferroviarios, incluida la alta velocidad, la tecnología espacial, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (IA). Ambos países pueden trabajar conjuntamente para aprovechar sus respectivas fortalezas y complementar sus capacidades.



Previamente, en la tarde del 10 de septiembre, el ministro Ngo Van Tuan participó en el Foro de Líderes Empresariales Vietnam-Francia, organizado conjuntamente por el Ministerio de Finanzas de Vietnam y MEDEF International. El foro contó con la participación del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y del presidente de Francia, Emmanuel Macron.



En la sesión de debate, copresidida por el ministro Ngo Van Tuan y el presidente del Consejo Empresarial Francia-Vietnam, Benoît Clocheret, dirigentes de empresas y grupos de ambos países intercambiaron opiniones sobre cinco grandes áreas: tecnologías de la información, infraestructura, aeronáutica y espacio, energía, y sanidad, química y productos farmacéuticos.



El ministro Ngo Van Tuan afirmó que, en el marco de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Francia, la cooperación económica, comercial y de inversión desempeña un papel fundamental.



Las comunidades empresariales constituyen la fuerza directamente encargada de materializar las orientaciones de cooperación bilateral en ámbitos como la aeronáutica y el espacio, la industria farmacéutica y la sanidad, la energía, las infraestructuras, la ciencia y la tecnología y la innovación. Vietnam siempre crea condiciones favorables para que las empresas francesas inviertan y desarrollen sus actividades de manera estable y a largo plazo en el país.



Con este motivo, el ministro Ngo Van Tuan, el ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, el ministro de Comercio Exterior y Atractividad de Francia, Nicolas Forissier, y Benoît Clocheret presenciaron la ceremonia de firma de ocho documentos de cooperación entre empresas y grupos de ambos países en los sectores de la química, la energía, la aeronáutica, las tecnologías de la información y la sanidad./.

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