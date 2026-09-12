Política

Vietnam y Francia buscan elevar la cooperación bilateral

Las relaciones entre Vietnam y Francia se caracterizan por un alto nivel de cercanía y confianza política, reforzado mediante una serie de contactos de alto nivel y el establecimiento de un marco de Asociación Estratégica Integral, evaluó el exembajador de París en Hanoi, Serge Degallaix.

París (VNA)- Las relaciones entre Vietnam y Francia se caracterizan por un alto nivel de cercanía y confianza política, reforzado mediante una serie de contactos de alto nivel y el establecimiento de un marco de Asociación Estratégica Integral, evaluó el exembajador de París en Hanoi, Serge Degallaix.

Lo importante ahora es transformar ese impulso en proyectos concretos y sostenibles, llevando la cooperación bilateral a un nivel más acorde con el potencial de los dos países, reiteró durante una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias en esta capital sobre la visita oficial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del Estado, To Lam, a Francia.

Vietnam y Francia comparten el deseo de promover la cooperación internacional, el respeto mutuo y la aplicación de normas justas, contribuyendo así al mantenimiento de la paz, reiteró.

El hecho de que ambas naciones han realizado de manera continua las reuniones de alto nivel a partir de 2024 y han elevado sus relaciones a la Asociación Estratégica Integral demuestran una firme voluntad política por ambas partes, afirmó.

Esta visita del secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, debe dar un nuevo paso adelante, transformando la cercanía política en resultados concretos y sostenibles, subrayó.

En cuanto a la cooperación económica, Degallaix señaló que la relación entre Vietnam y Francia se ha distinguido desde hace mucho tiempo por la riqueza de sus vínculos político, cultural y humano.

Las relaciones económicas han logrado resultados significativos, pero siguen estando por debajo de su pleno potencial y en la actualidad, ambos países pueden fijarse objetivos más ambiciosos, en consonancia con un Vietnam profundamente transformado y un mundo en proceso de reestructuración, valoró.

Vietnam actualmente es una economía con más de 100 millones de personas, tiene un alto nivel de industrialización, está profundamente integrado en las cadenas de valor de Asia y el mundo, y cuenta con grandes ambiciones en tecnología, entre otros, resaltó, al mismo tiempo, enfatizó que estas son oportunidades que los dos países deben aprovechar.

Por su parte, Francia cuenta con numerosas fortalezas que se alinean directamente con las necesidades de transformación de Vietnam, abarcando sectores como la energía, la infraestructura, el transporte, la industria aeroespacial, la tecnología digital, la inteligencia artificial, la salud, la agricultura, la alimentación y el medio ambiente, así como la defensa y la seguridad marítima, detalló.

Para que la Asociación Estratégica Integral se traduzca realmente en resultados concretos, deben seleccionar algunos grandes proyectos para llevarlos a cabo conjuntamente, movilizar a las empresas y los recursos financieros, y garantizar que estos proyectos reciban seguimiento e impulso al más alto nivel, recomendó.

La cooperación bilateral también debe situarse en un marco más amplio. En un orden internacional marcado por profundas transformaciones, Francia y Vietnam son países con una posición relevante en la escena internacional, pero ninguno aspira a convertirse en una potencia dominante; al mismo tiempo, comparten la necesidad de diversificar sus asociaciones.

Francia actúa como puerta de entrada a la Unión Europea (UE), mientras que Vietnam ocupa una posición clave en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), precisó.

Por lo cual, el estrechamiento de los vínculos entre Vietnam y Francia puede contribuir a fomentar las relaciones entre estas dos importantes regiones,am bas interesadas en fortalecer la cooperación económica, política y estratégica, comentó.

Ambas partes cuentan con una herramienta clave para impulsar este proceso que se refiere al Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Vietnam (EVFTA), el cual entró en vigor en 2020.

Para 2025, el intercambio de mercancías entre Vietnam y la UE alcanzó los 76.000 millones de euros, y la nación indochina se convirtió en el mayor socio comercial de la UE dentro de la ASEAN.

Según Degallaix, aunque estas cifras son muy positivas, el potencial del acuerdo sigue siendo enorme y aún no se ha aprovechado plenamente.

En este proceso, Francia puede aprovechar sus fortalezas reconocidas en sectores como la infraestructura, el transporte, la aviación, la energía, la salud, el medio ambiente, la tecnología digital, la agroalimentación y la formación, dijo.

Asimismo, la ratificación por parte de Francia del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la UE y Vietnam —cuyo proyecto de ley acabó de ser presentado al Parlamento galo— reforzará aún más el marco de cooperación bilateral, remarcó.

Por otro lado, enfatizó que uno de los mayores activos de la relación entre Vietnam y Francia es que ambos países comparten una historia común y han reconocido dicha historia con lucidez.

Finalmente, expresó su confianza en que la visita oficial del máximo dirigente vietnamita a Francia contribuirá de manera importante a hacer realidad los mencionados objetivos, al tiempo que impulsará los intereses y proyectos concretos de ambos países./.

VNA
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