ASEAN y México exploran nuevas vías de cooperación

Ciudad de México (VNA)-Una delegación del Comité de la ASEAN en México (ACMC) realizó recientemente una visita de trabajo en el Estado de Querétaro para explorar nuevas vías de cooperación entre el bloque sudesteasiático y una de las regiones más desarrolladas industrialmente del país norteamericano.



En el marco de la misión de trabajo, la delegación de la ACMC visitó el campus Querétaro del Tecnológico de Monterrey y participó en el coloquio «ASEAN desde todas las perspectivas», con el objetivo de presentar el proceso de formación, la estructura organizativa, las áreas de cooperación y las prioridades de la agrupación.



Al intervenir en el evento, el embajador de Vietnam en México, Nguyen Van Hai, presentó la Comunidad Económica de la ASEAN (AEC), destacando su objetivo de construir un espacio económico competitivo, con un desarrollo equilibrado e inclusivo, al tiempo que se garantiza una integración cada vez más profunda en la economía mundial.



Con una población de más de 680 millones de habitantes, una fuerza laboral joven y unas capacidades de fabricación en constante mejora, la ASEAN está consolidando gradualmente su papel como centro manufacturero clave y eslabón vital de la cadena de suministro mundial, comentó.



México y las economías de la ASEAN comparten muchas similitudes y son complementarias entre sí, lo que crea condiciones para ampliar la cooperación en materia de comercio, inversión, cadenas de suministro, tecnología, ingeniería, así como educación y capacitación, resaltó.



Asimismo, el embajador señaló que Vietnam podría convertirse en un socio potencial para las empresas de Querétaro, destacando las oportunidades que los acuerdos comerciales de los que la nación indochina forma parte pueden ofrecer a las empresas de ambas partes.



En cuanto a la cooperación en educación y formación, el diplomático propuso que las universidades mexicanas —incluido el Tecnológico de Monterrey (campus Querétaro)— estrechen vínculos con instituciones educativas de Vietnam y de la ASEAN mediante intercambios estudiantiles, colaboración en investigación, capacitación técnica y tecnológica de la fuerza laboral y programas de innovación.



La cooperación educativa puede sentar las bases para vínculos más duraderos entre las empresas, las universidades y las autoridades de las partes, remarcó.



Por otro lado, representantes de la ASEAN mantuvieron una reunión de trabajo con Marco Antonio Del Prete Tercer, secretario de Desarrollo Sostenible del Gobierno del Estado de Querétaro, y Erika Patricia González Maciel, coordinadora de Relaciones Internacionales.



Durante el encuentro, las autoridades de Querétaro presentaron las fortalezas de la localidad en sectores como la fabricación de componentes para automóviles, la industria aeroespacial, la industria química, la electrónica, los electrodomésticos y los centros de datos, entre otros.



Querétaro desea intensificar el intercambio de experiencias con los países de la ASEAN y, al mismo tiempo, está interesado en atraer inversiones y capitales de la región, inicialmente para la construcción de centros de datos y el desarrollo de sistemas de redes eléctricas destinados a abastecerlos, comunicó.



Por parte de Vietnam, Nguyen Van Hai sugirió que las empresas de Querétaro intensifiquen la cooperación comercial con su país, aprovechando las oportunidades que ofrece el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).



Se espera que Vietnam y Querétaro aumenten el intercambio de experiencias en materia de desarrollo de clústeres industriales, la industria aeroespacial y el modelo de vinculación entre gobierno, universidades y empresas; así como investigan la cooperación en los ámbitos de energía, medio ambiente, infraestructura, alta tecnología, inteligencia artificial y transformación digital.



Mientras tanto, Erika Patricia González Maciel informó que está dispuesta a apoyar la conexión entre la Embajada de Vietnam en México y la Universidad Aeronáutica en Querétaro, institución especializada en la formación en el ámbito aeroespacial, así como a promover los vínculos entre las universidades y las empresas de ambas partes./.

VNA