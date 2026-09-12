BRICS abre nuevas oportunidades de cooperación para Vietnam

Nueva Delhi (VNA)- El grupo de las principales economías emergentes del mundo (BRICS) está abriendo una «ventana de oportunidad» especialmente significativa para Vietnam, en un contexto en el que la India asumirá el papel presidencial del bloque en 2026 y los dos países han elevado sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral Reforzada.



El consejero comercial de Vietnam en la India, Bui Trung Thuong, informó que actualmente, los BRICS representan aproximadamente el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial en términos de paridad de poder adquisitivo y cerca de una cuarta parte del comercio internacional.



Para Vietnam, convertirse en país socio de los BRICS ofrecería un acceso más profundo a las redes políticas, empresariales y de expertos del bloque, en lugar de considerar al grupo únicamente como un mero foro diplomático, argumentó.



Entre las naciones miembros de los BRICS, la India desempeña un papel fundamental a la hora de vincular a Vietnam con el bloque, gracias a sus ventajas singulares, especialmente es miembro fundador del grupo y, al mismo tiempo, una voz destacada dentro del Sur Global, destacó.



Por lo tanto, en lugar de abordar a los BRICS como un mercado unificado, Vietnam podría adoptar un modelo de «centro y conexiones» (hub-and-spoke), comentó.



En este esquema, la India desempeña un papel central de conexión; las demás naciones de los BRICS actúan como mercados y eslabones especializados, mientras que Vietnam aporta bienes, servicios, tecnología y capacidades logísticas en representación de la ASEAN, compartió.



La trayectoria de desarrollo de la India y el tema de su presidencia de los BRICS en 2026 se alinean estrechamente con las necesidades actuales de desarrollo de Vietnam, especialmente en lo que respecta a las cadenas de suministro, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las finanzas sostenibles y la innovación, explicó.



Junto con la India, China es un pilar fundamental de los BRICS y el mayor socio comercial de Vietnam, además, se identifica como un eslabón clave en la cadena de valor multicéntrica del bloque, dijo.



Asimismo, entre los principales miembros de los BRICS con los que Vietnam mantiene excelentes relaciones, destaca Rusia, uno de los pilares energéticos del bloque, agregó.



Sobre la base de estas relaciones bilaterales con tres importantes miembros de los BRICS, Vietnam puede aprovechar el espacio de cooperación con el bloque a través de cuatro pilares fundamentales, sugirió.



En primer lugar, se encuentra la expansión del comercio y del acceso a los mercados, centrándose en grupos de productos vietnamitas con ventajas competitivas, tales como rubros agrícolas, alimentarios, acuáticos, café, electrónicos, textiles y confecciones y calzado, al mismo tiempo, busca aprovechar la demanda de importaciones de materias primas, productos químicos, farmacéuticos, maquinaria y energía procedentes de los BRICS.



El segundo aspecto consiste en atraer y vincular inversiones en ambos sentidos. Vietnam necesita atraer capital de empresas de los BRICS hacia sectores como la tecnología, la industria farmacéutica, la energía y el procesamiento de alimentos, al tiempo que apoya a las empresas nacionales para que inviertan en los mercados del mencionado bloque mediante modelos como empresas conjuntas, oficinas comerciales o centros de distribución.



Bui Trung Thuong también se refirió a una mayor integración en las cadenas de suministro y la logística globales, aprovechando la posición de Vietnam como centro de fabricación integrado dentro de la cadena China-India-ASEAN y a la promoción de la cooperación en materias de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.



Al analizar el panorama general de la cooperación de Vietnam con las naciones de los BRICS, asubrayó que la India podría actuar como un socio clave en la formación de mano de obra, las empresas emergentes y las aplicaciones digitales; China destaca en la manufactura y la tecnología industrial; Rusia, en energía y ciencias básicas; y las naciones del Golfo, en capital y energía.



Lo importante es que este enfoque no debe limitarse a la firma de memorandos de entendimiento, sino que debe traducirse en proyectos concretos, como laboratorios conjuntos, programas de formación de ingenieros, fondos de coinversión o proyectos de aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la agricultura, la logística y el comercio, con el fin de convertir los compromisos en resultados concretos y sustantivos./.

VNA