Grupo francés busca impulsar la inversión y la cooperación entre Vietnam y Francia

París (VNA) El grupo francés Bel confía en que la visita oficial a Francia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, abrirá nuevas oportunidades para la cooperación industrial y tecnológica, contribuyendo a profundizar el diálogo económico bilateral y a crear condiciones favorables para la inversión a largo plazo en Vietnam.



En declaraciones al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en París, un representante de Bel señaló que la elevación de las relaciones entre Vietnam y Francia al nivel de Asociación Estratégica Integral, junto con la nueva etapa de desarrollo del país, está generando condiciones favorables para que las empresas francesas amplíen la cooperación y la inversión en Vietnam.



Bel está presente en Vietnam desde 2011 y considera al país un pilar clave de su estrategia de crecimiento en Asia. Tras más de 15 años de operaciones, el grupo ha construido una base productiva a largo plazo, destinada tanto a abastecer el mercado interno como a responder a la demanda regional.



La confianza de Bel en el mercado vietnamita se refleja en una nueva inversión de 16,7 millones de euros para ampliar su fábrica, con el objetivo de duplicar su capacidad de producción hasta 20.000 toneladas anuales de los quesos “La Vaca que Ríe” y “Kiri”, muy populares entre los consumidores vietnamitas.



Según Bel, esta inversión estratégica reafirma su compromiso a largo plazo con Vietnam como centro de producción en el Sudeste Asiático. La ampliación permitirá satisfacer mejor la demanda interna, impulsar la producción local y apoyar las exportaciones a mercados como los del Sudeste Asiático, China, Japón y Arabia Saudita.



Bel considera a Vietnam uno de los mercados más dinámicos de Asia, gracias a su elevado crecimiento, su sólida base industrial y su alto nivel de integración económica. La experiencia del grupo demuestra que combinar la producción local con el estudio de los hábitos de consumo y la adaptación de los productos es clave para aprovechar plenamente el potencial del mercado.



El grupo también concede gran importancia a la innovación, el desarrollo de capacidades y la producción sostenible. Las instalaciones ampliadas contarán con una línea piloto para la investigación y el desarrollo de nuevos productos, al tiempo que priorizarán la reducción de emisiones, la eficiencia energética y la gestión sostenible de los recursos hídricos. El proyecto contribuirá asimismo a generar empleo y a fortalecer la formación y las competencias de la fuerza laboral vietnamita.



Bel considera que un entorno favorable para la inversión requiere un marco normativo claro, estable y predecible, así como procedimientos administrativos más ágiles, especialmente en materia de registro de productos, inspecciones, licencias y exportaciones.



El grupo espera que la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Francia impulse la cooperación en la industria alimentaria, la innovación, la formación y el desarrollo sostenible, y que permita seguir contribuyendo a la creación de empleo, el fortalecimiento de capacidades y la generación de valor en Vietnam./.

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