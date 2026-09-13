Política

Vietnam y Tailandia buscan impulsar firmemente la Asociación Estratégica Integral

El Rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, y la Reina realizarán una visita de Estado a Vietnam del 14 al 16 de septiembre de 2026.

El líder vietnamita To Lam y el primer ministro tailandés Anutin Charnvirakul presenciaron la firma de acuerdos de cooperación entre empresas de ambos países en el Foro Económico Tailandia-Vietnam (Bangkok, 28 de mayo de 2026). Foto: VNA
El líder vietnamita To Lam y el primer ministro tailandés Anutin Charnvirakul presenciaron la firma de acuerdos de cooperación entre empresas de ambos países en el Foro Económico Tailandia-Vietnam (Bangkok, 28 de mayo de 2026). Foto: VNA

Hanoi (VNA) - Por invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, el Rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, y la Reina realizarán una visita de Estado a Vietnam del 14 al 16 de septiembre de 2026.

La visita tiene lugar en un contexto de evolución positiva de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Tailandia, coincidiendo con el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

La visita contribuirá a consolidar la amistad entre los dos pueblos y dará un nuevo impulso al desarrollo de las relaciones bilaterales de manera cada vez más profunda, sustancial y eficaz.

Vietnam y Tailandia mantienen una larga tradición de amistad. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1976, los vínculos entre ambos países han seguido desarrollándose.

En 2013, las dos partes elevaron sus relaciones al nivel de “Asociación Estratégica”, convirtiéndose en los primeros países de la ASEAN en establecer este tipo de asociación; en 2015, las elevaron a “Asociación Estratégica Reforzada” y, en mayo de 2025, a “Asociación Estratégica Integral”, abriendo un nuevo capítulo con tres pilares: asociación por una paz sostenible, asociación por un desarrollo sostenible y asociación por un futuro sostenible.

Las relaciones políticas se han fortalecido mediante el intercambio de delegaciones, los contactos de alto nivel y diversos mecanismos de cooperación.

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Una representación cultural tradicional a cargo de artistas tailandeses. Foto: VNA

La cooperación económica ha obtenido resultados positivos. En 2025, el comercio bilateral alcanzó los 22,1 mil millones de dólares, un 10% más que en 2024; en los primeros seis meses de 2026 alcanzó los 13,3 mil millones de dólares, un aumento del 27% interanual. Ambos países aspiran a elevar pronto el comercio bilateral a 25 mil millones de dólares, sobre una base equilibrada y sostenible.

Actualmente, Tailandia cuenta con 804 proyectos vigentes en Vietnam, con un capital registrado superior a 15,4 mil millones de dólares, ocupando el octavo lugar entre 153 países y territorios que invierten en Vietnam.

Los dos países han firmado el Programa de Acción para la implementación de la Asociación Estratégica Integral para el período 2026-2031 y promueven la Estrategia de las “Tres Conexiones”: conexión de las cadenas de suministro; conexión entre empresas y localidades de ambos países; y conexión de las estrategias de crecimiento sostenible.

La cooperación se está ampliando hacia nuevos ámbitos, como los semiconductores y la economía digital, además de la energía, la cultura, el turismo y la educación.

Vietnam y Tailandia también mantienen una estrecha coordinación en foros regionales e internacionales, especialmente en la ASEAN y las Naciones Unidas, contribuyendo a fortalecer la unidad, promover el papel central del bloque regional y hacer realidad la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.

La visita de Estado reviste importancia histórica y constituye la primera visita del Rey Maha Vajiralongkorn a Vietnam desde su ascenso al trono, además de coincidir con el 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas.

De acuerdo con el embajador de Hanoi en Bangkok, Pham Viet Hung, se espera que la visita contribuya a reforzar la confianza política, promover el intercambio de experiencias y ampliar modelos de cooperación en educación, desarrollo comunitario, bienestar social y preservación cultural, acercando así los frutos de la Asociación Estratégica Integral a los pueblos de ambos países.

Sobre la base de los positivos resultados alcanzados durante los últimos 50 años, la visita contribuirá a estrechar los lazos de amistad y profundizar las relaciones entre Vietnam y Tailandia, en beneficio de los pueblos de ambos países y por la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo./.

VNA
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