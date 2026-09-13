Política

Canciller: Gira del máximo dirigente vietnamita a Rusia y Francia logra resultados integrales

La gira por Rusia y Francia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su participación en la Cumbre Internacional del Espacio en París alcanzó de manera integral los objetivos y requisitos establecidos, con numerosos resultados concretos, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa parten de París, concluyendo con éxito su visita oficial a Francia y participación en la Cumbre Internacional del Espacio. Foto: VNA
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa parten de París, concluyendo con éxito su visita oficial a Francia y participación en la Cumbre Internacional del Espacio. Foto: VNA

Hanoi (VNA)- La gira por Rusia y Francia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su participación en la Cumbre Internacional del Espacio en París alcanzó de manera integral los objetivos y requisitos establecidos, con numerosos resultados concretos, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung.

Según el canciller, durante su visita de trabajo del 7 al 12 de septiembre, el máximo dirigente vietnamita desarrolló un amplio programa de actividades en ambos países, que incluyó conversaciones y encuentros con dirigentes de alto nivel, representantes de partidos políticos, empresarios, académicos, científicos y expertos en tecnología, educación, así como con la comunidad vietnamita.

Los dirigentes de los organismos del Partido, ministerios, sectores y localidades que integraron la delegación también mantuvieron numerosas reuniones sustantivas con sus socios, añadió.

Uno de los principales resultados fue el alto grado de consenso alcanzado por los dirigentes de Vietnam, Rusia y Francia sobre cuestiones de interés común, los resultados de la cooperación y las orientaciones para el futuro, señaló, y consideró que esto permitió fortalecer el entendimiento mutuo y consolidar la confianza política en un contexto internacional y regional que plantea nuevos requisitos.

Además de consolidar los vínculos políticos, las partes se centraron en medidas para aplicar eficazmente los acuerdos en economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología, y educación y formación, al tiempo que abrieron nuevas áreas de cooperación.

Aunque la visita fue breve, se pusieron en marcha numerosos programas de cooperación, recogidos en las Declaraciones Conjuntas Vietnam-Rusia y Vietnam-Francia, los foros empresariales y científico-tecnológicos y diversos acuerdos suscritos, enfatizó Hoai Trung.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una reunión restringida. (Foto: VNA)

En el ámbito económico, detalló, Vietnam, Rusia y Francia coincidieron en que el comercio y la inversión bilaterales deben incrementarse de manera acorde con el marco de la Asociación Estratégica Integral, así como con el potencial y las fortalezas de cada parte. En particular, la ciencia y la tecnología fueron identificadas como un nuevo ámbito estratégico de cooperación entre Vietnam y ambos países.

El ministro señaló que el líder vietnamita propuso cambiar el enfoque y la forma de cooperación, pasando de las relaciones basadas únicamente en la compraventa y la transferencia de tecnología a la producción conjunta, la investigación y el desarrollo de productos comunes, así como al fortalecimiento de los vínculos y la conexión de las cadenas de suministro entre Vietnam, Rusia y Francia. Esta orientación será clave para la cooperación bilateral en el futuro.

A través de los encuentros y los intercambios, los socios también comprendieron mejor el nuevo enfoque de Vietnam y acordaron coordinar su aplicación. El secretario general y presidente afirmó que los dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno vietnamitas orientarán y resolverán cada proyecto, eliminarán obstáculos y dificultades para obtener resultados concretos y promover nuevas vías de cooperación.

Hoai Trung subrayó que el fortalecimiento de las relaciones con Rusia y Francia no solo contribuirá a los objetivos de desarrollo socioeconómico y científico-tecnológico de Vietnam, sino que también permitirá aplicar la política exterior establecida por el XIV Congreso Nacional del Partido, elevar la posición internacional del país y consolidar su panorama de relaciones exteriores en Asia-Pacífico y en el mundo.

Dado que Rusia y Francia son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el fortalecimiento de los vínculos con ambos países también contribuirá a promover la paz, la estabilidad y la cooperación internacional.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, interviene en la Cumbre Internacional del Espacio. Foto: VNA

En cuanto a la Cumbre Espacial celebrada en Francia, el ministro señaló que los dirigentes franceses, otros países y organizaciones internacionales valoraron la participación y el discurso del secretario general y presidente To Lam.

Vietnam considera el espacio ultraterrestre no solo como un ámbito científico, sino también como un nuevo espacio para el desarrollo, y busca aprovechar su potencial. Francia es considerado un socio con importantes fortalezas en ciencia, aplicaciones y empresas del sector espacial.

Hoai Trung indicó que para aplicar eficazmente los resultados alcanzados, Vietnam y sus socios se centrarán en cuatro tareas: concretar urgentemente los acuerdos de alto nivel mediante programas, planes y proyectos; aprovechar plenamente los mecanismos de cooperación existentes; priorizar los proyectos de carácter estratégico y emblemático; y fortalecer la coordinación en los foros internacionales y regionales.

El ministro de Relaciones Exteriores expresó su confianza en que, bajo la dirección de los Gobiernos de los países y con los esfuerzos de los organismos competentes, Vietnam y sus socios aprovecharán al máximo su potencial y las oportunidades existentes, llevando las relaciones bilaterales a una nueva etapa de desarrollo más dinámica y eficaz. Ello contribuirá al desarrollo de cada país, responderá mejor a las necesidades y aspiraciones de sus pueblos y favorecerá la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo./.

VNA
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