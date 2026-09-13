📝Enfoque: Diplomacia de alto nivel amplía espacio de cooperación y genera nuevos recursos para desarrollo

Hanoi (VNA)- En los primeros días de septiembre, la diplomacia de alto nivel de Vietnam cobró especial dinamismo en varios frentes. El secretario general del Partido Comunista y presidente To Lam realizó una visita de Estado a Rusia, una visita oficial a Francia y participó en la Cumbre Internacional del Espacio celebrada en París; mientras que el titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, efectuó visitas oficiales a Corea del Sur y Mongolia.



Los cuatro destinos, con distintos marcos de relaciones y ámbitos de cooperación, reflejan una orientación común de la política exterior vietnamita en la nueva etapa: ampliar las relaciones para expandir el espacio de desarrollo, convertir la confianza política en cooperación sustantiva y movilizar recursos externos al servicio de los objetivos de desarrollo nacional.



Esta orientación concreta el espíritu de la Resolución n.º 59-NQ/TW del Buró Político sobre la integración internacional en la nueva situación y la Resolución n.º 06-NQ/TW sobre la aplicación de la política exterior establecida por el XIV Congreso Nacional del Partido, que subrayan el papel pionero de la diplomacia para convertir la integración internacional en un motor y abrir nuevos espacios y oportunidades de desarrollo.



De la confianza política a la cooperación sustantiva



Uno de los aspectos más destacados de estas visitas es que la diplomacia de alto nivel no se limita a consolidar las relaciones políticas, sino que se orienta cada vez más hacia ámbitos directamente vinculados al desarrollo.



En Rusia, valoró la viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang, la visita de Estado de To Lam dio un nuevo impulso político a la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia, al tiempo que abrió nuevas orientaciones de cooperación a largo plazo vinculadas a los objetivos de desarrollo de ambos países.



La ciencia y la tecnología, la formación de recursos humanos, la transferencia tecnológica y los proyectos de alta tecnología se están convirtiendo cada vez más en áreas prioritarias de cooperación.



La inauguración del Laboratorio para la investigación, vigilancia y prevención de enfermedades del Centro Tropical Vietnam-Rusia, en Hanoi, constituye una muestra concreta de ello.



Con el apoyo ruso en equipamiento, conocimientos especializados y formación de personal, el proyecto permitirá reforzar la investigación, la vigilancia, la previsión y la respuesta ante enfermedades infecciosas, contribuyendo a fortalecer las capacidades científicas y proteger la salud pública.



A partir de los vínculos políticos y la tradicional amistad, Vietnam y sus socios buscan gradualmente nuevos ámbitos de cooperación más estrechamente vinculados a las necesidades reales de desarrollo.



Nuevas puertas a la tecnología, la energía y el conocimiento



Si la visita a Rusia puso de manifiesto la profundidad de la Asociación Estratégica Integral, la visita a Francia abrió nuevos espacios de cooperación en tecnologías estratégicas y cuestiones de alcance mundial.



Según el exembajador de Vietnam en Francia Dinh Toan Thang, tras elevar sus relaciones a una Asociación Estratégica Integral en 2024, Vietnam y Francia cuentan con una sólida base política para profundizar la cooperación.

Delegados realizan la ceremonia de inauguración del Laboratorio de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas del Centro Tropical Vietnam-Rusia en Hanoi. Foto: VNA





El comercio y la inversión siguen creciendo, mientras que el margen de cooperación se amplía a la energía, el transporte, la salud, la defensa y la seguridad, la educación, la ciencia y la innovación.



En particular, ambos países están impulsando ámbitos como la energía nuclear con fines pacíficos, los minerales estratégicos, los ferrocarriles y los trenes de alta velocidad, la producción de vacunas, la industria y las tecnologías de defensa.



La participación de To Lam en la Cumbre Internacional de Espacio de París también llevó la cooperación entre Vietnam y Francia a un nuevo espacio.



Según la viceministra Le Thi Thu Hang, las tecnologías espaciales están cada vez más vinculadas a la economía digital, las telecomunicaciones, la observación terrestre, la gestión de los recursos, la previsión de desastres naturales y la seguridad.



La participación en la cumbre no solo abre nuevas oportunidades de cooperación tecnológica, sino que también permite a Vietnam contribuir al proceso de elaboración de reglas, normas y mecanismos de gobernanza mundial del espacio ultraterrestre, orientados hacia la paz, la seguridad y la equidad, observó.



Se trata de una clara muestra del espíritu de integración proactiva: pasar de la mera participación en la cooperación a contribuir a definir las reglas del juego.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, habla en una reunión con los amigos coreanos de Vietnam. Foto: VNA

Ampliar las asociaciones y aumentar el margen de desarrollo



El espacio de relaciones exteriores también se amplió significativamente en el noreste asiático durante los primeros días de septiembre.



En Corea del Sur, en el marco de la Asociación Estratégica Integral, ambas partes acordaron trabajar para elevar el comercio bilateral a 100 mil millones de dólares en 2026 y orientarlo hacia los 150 mil millones de dólares en 2030. Asimismo, impulsarán la cooperación en ciencia y tecnología, formación de recursos humanos, cultura, turismo e intercambios entre los pueblos.



Cabe destacar que la diplomacia económica se está planteando con una visión más a largo plazo: no solo aumentar el volumen del comercio, sino también ampliar la cooperación científica y tecnológica, desarrollar recursos humanos y promover sectores de mayor valor añadido.



En Mongolia, la cooperación entre ambos países, tras el establecimiento de la Asociación Integral en 2024, sigue avanzando hacia resultados concretos, con el objetivo de elevar próximamente el comercio bilateral a 200 millones de dólares y ampliar la cooperación en ciencia y tecnología, turismo, transformación digital, energías renovables y energías verdes.



Todos estos ámbitos están vinculados a los nuevos motores de crecimiento que Vietnam está priorizando, lo que demuestra que existe un amplio margen para complementar las fortalezas de ambos países y profundizar la cooperación.



Desde la perspectiva de los cuatro destinos, se observa una lógica común en la diplomacia de alto nivel de Vietnam: consolidar la confianza política para abrir el camino a la cooperación económica; ampliar la cooperación económica para generar margen para la ciencia y la tecnología; fortalecer la ciencia y la tecnología para elevar las capacidades internas; y participar activamente en los mecanismos multilaterales para contribuir a configurar un entorno internacional favorable al desarrollo.



La política exterior vietnamita está pasando de “ampliar las relaciones” a “aprovechar eficazmente las relaciones”, y de establecer marcos de cooperación a convertirlos en recursos para el desarrollo. Se trata de una concreción del espíritu de las Resoluciones 59 y 06.



Las visitas de los dirigentes están abriendo nuevas vías de cooperación. El siguiente paso es traducir estas oportunidades en proyectos, productos, tecnologías, recursos humanos y valor concretos para el país y su gente./.