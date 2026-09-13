Promoción comercial crea mercados para productos vietnamitas

Hanoi (VNA) - Las actividades de promoción comercial en Vietnam están pasando de la mera búsqueda de ventas a la creación activa de mercados, ayudando a las empresas a consolidar su posición y participar más profundamente en las cadenas globales de suministro.

Se trata de uno de los principales objetivos del Programa de Expansión hacia los Mercados Internacionales (GoGlobal) para el período 2026-2030, destinado a impulsar la presencia de los productos vietnamitas en el exterior mediante marcas, competitividad y una presencia sostenible en los mercados internacionales.

Según Nguyen Sinh Nhat Tan, viceministro de Industria y Comercio, la integración internacional debe traducirse en capacidades nacionales de producción, tecnología e innovación.

La promoción comercial no puede desvincularse del fortalecimiento de la competitividad y la diversificación de socios, a fin de ayudar a las empresas a participar más profundamente y mejorar su posición en las cadenas globales de valor.

En lugar de limitarse a unos pocos contratos de corto plazo, el programa ofrecerá apoyo integral, desde la mejora de los estándares y la construcción de marcas hasta la solución de cuestiones logísticas y la asistencia jurídica para desarrollar actividades comerciales a largo plazo.

El Ministerio de Industria y Comercio también exige reforzar la conexión entre las empresas vietnamitas, las multinacionales y los sistemas internacionales de distribución.

En la misma línea, el director del Departamento de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, Vu Ba Phu, señaló que GoGlobal introduce un nuevo enfoque, orientado a que las empresas construyan sus marcas y consoliden su presencia en el exterior.

En un contexto en el que numerosos mercados están endureciendo las barreras técnicas, las empresas ya no pueden basarse únicamente en la ventaja de los precios bajos, sino que deben competir necesariamente mediante la calidad y la tecnología, además de cumplir los estándares relacionados con la producción verde, la economía circular, la transformación digital y la trazabilidad.

Para lograr resultados efectivos, la información proporcionada por el sistema de promoción comercial debe responder a las necesidades empresariales, identificando las preferencias de los consumidores, los segmentos con potencial y las barreras legales. Asimismo, dado que la construcción de almacenes, centros de distribución o instalaciones productivas en el extranjero requiere capital a largo plazo, el Estado debe estudiar mecanismos financieros como garantías crediticias, financiación preferencial o seguros contra riesgos de exportación para apoyar a las empresas.

Durante el período 2026-2030, el Ministerio de Industria y Comercio orientará sus esfuerzos a pasar del apoyo a las exportaciones al apoyo a las empresas para desarrollar actividades comerciales sostenibles en los mercados internacionales, reforzando la promoción comercial a través de plataformas digitales.

El éxito de GoGlobal no se medirá por el número de ferias comerciales o delegaciones empresariales, sino por el número de empresas vietnamitas que logren construir marcas sólidas, incorporarse a grandes redes de distribución y tener capacidad para realizar inversiones directas en el extranjero.

La articulación integral entre los mecanismos estatales, el papel de apoyo del sistema de oficinas comerciales, la cooperación de las asociaciones empresariales y la iniciativa de las empresas para innovar constituye la clave para que los productos vietnamitas alcancen una mayor proyección internacional./.