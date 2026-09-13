Economía

Premier vietnamita recibe a presidenta de AIIB en Nueva Delhi

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió, el 12 de septiembre en Nueva Delhi, a Zou Jiayi, presidenta del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB), con motivo de su participación en la XVIII Cumbre de los BRICS.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y Zou Jiayi, presidenta del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Foto: VNA
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y Zou Jiayi, presidenta del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Foto: VNA

Nueva Delhi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió, el 12 de septiembre en Nueva Delhi, a Zou Jiayi, presidenta del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB), con motivo de su participación en la XVIII Cumbre de los BRICS.

Durante el encuentro, el jefe de Gobierno vietnamita valoró el papel y las contribuciones del AIIB a la movilización de recursos para el desarrollo de infraestructuras, el fortalecimiento de la conectividad y la promoción del desarrollo sostenible en la región, así como los resultados positivos de la cooperación entre Vietnam y el AIIB en los últimos años.

Pidió al AIIB que siga apoyando a Vietnam en la ejecución de grandes proyectos de infraestructura, con un alto efecto multiplicador, especialmente en los ámbitos de la transición verde y energética, el desarrollo urbano y la conectividad regional.

También propuso reforzar la asistencia técnica en la preparación de proyectos y el diseño de estructuras financieras innovadoras, así como impulsar la cofinanciación con socios para el desarrollo y el sector privado a fin de movilizar al máximo los recursos necesarios para las inversiones en infraestructura de Vietnam.

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En la reunión. Foto: VNA

Minh Hung señaló que Vietnam está transformando su modelo de desarrollo hacia uno más basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.

Reafirmó que Vietnam desea fortalecer una asociación a largo plazo con el AIIB, especialmente en el desarrollo de infraestructuras estratégicas, la transición verde y la adaptación al cambio climático.

Asimismo, propuso que el AIIB coordine estrechamente con los ministerios, organismos y localidades vietnamitas la elaboración de una cartera de proyectos de cooperación a medio y largo plazo, en consonancia con las orientaciones de desarrollo socioeconómico de Vietnam y las prioridades del AIIB.

También planteó que el banco coopere con las instituciones financieras vietnamitas siguiendo modelos aplicados por la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), con el fin de movilizar conjuntamente capital, emitir bonos en el mercado financiero nacional y elaborar una cartera de proyectos viables y eficientes en Vietnam.

Por su parte, la presidenta del AIIB valoró las orientaciones de desarrollo de Vietnam, afirmó que el país es un socio importante del banco y expresó su deseo de seguir ampliando la cooperación bilateral.

Zou Jiayi coincidió con las orientaciones y áreas prioritarias propuestas por el primer ministro y consideró que este enfoque permitirá pasar de una cooperación basada en proyectos individuales a una cooperación por programas, creando una cartera de proyectos de calidad, preparados para su ejecución y capaces de movilizar financiación en condiciones preferenciales.

El AIIB acogió favorablemente que los ministerios, organismos y localidades vietnamitas presenten proyectos potenciales, especialmente en conectividad de infraestructuras de transporte, ferrocarriles, transición verde, energías limpias, desarrollo urbano y conectividad transfronteriza, para incorporarlos a la cartera de cooperación, dijo, y agregó que el banco está dispuesto a coordinarse en la identificación, preparación y ejecución de los proyectos prioritarios.

Ambas partes acordaron seguir coordinándose estrechamente para concretar cuanto antes los contenidos abordados y profundizar una cooperación cada vez más sustantiva y eficaz entre Vietnam y el AIIB, contribuyendo a satisfacer las necesidades de Vietnam en materia de infraestructuras modernas, verdes y sostenibles./.

VNA
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