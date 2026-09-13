Política

Relaciones entre Vietnam y Francia entran en una etapa de “aceleración histórica”

Las relaciones Vietnam-Francia entran en una etapa de aceleración, con una creciente confianza política y nuevas oportunidades de cooperación tras el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral.

El profesor de Historia Contemporánea Pierre Journoud, de la Universidad Montpellier Paul-Valéry (Fuente: VNA)
El profesor de Historia Contemporánea Pierre Journoud, de la Universidad Montpellier Paul-Valéry (Fuente: VNA)

París (VNA)- Las relaciones entre Vietnam y Francia están viviendo una “aceleración de la historia”, marcada por una frecuencia sin precedentes de intercambios de alto nivel y una confianza cada vez más sólida entre los dirigentes de ambos países, analizó el profesor de Historia Contemporánea Pierre Journoud, de la Universidad Montpellier Paul-Valéry.

En este contexto, la visita oficial a Francia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, cobra especial importancia, ya que las relaciones bilaterales acaban de entrar en una nueva etapa con el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral.

En declaraciones a los reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Francia, el profesor Pierre Journoud, presidente de la Asociación Iniciativa Francia-Vietnam (IFV), dividió la evolución de las relaciones entre ambos países en tres etapas: el acercamiento, desde mediados de la década de 1950 hasta mediados de la década de 1990; la profundización de los vínculos, desde entonces hasta comienzos de la década de 2020; y la aceleración, a partir de 2024.

Según el historiador, tras casi nueve años de guerra en Indochina, el proceso de acercamiento fue prudente, pero estuvo impulsado por dirigentes con determinación y visión de futuro. En 1954, ambos países reanudaron el diálogo político de alto nivel, sentando las bases para la cooperación económica y cultural. Entre 1965 y 1966, el presidente Charles de Gaulle y el Presidente Ho Chi Minh impulsaron un importante acercamiento político.

Un hito fundamental fue la visita a Vietnam del presidente François Mitterrand en 1993, que abrió una etapa de reconciliación y cooperación en numerosos ámbitos. Según Journoud, la visita contribuyó a poner fin al aislamiento de Vietnam en los escenarios regional e internacional. Este proceso se consolidó con la adhesión de Vietnam a la ASEAN en 1995 y la celebración en Hanoi de la VII Cumbre de la Francofonía en 1997.

En el siglo XXI, las relaciones siguieron profundizándose, con hitos como el establecimiento de la Asociación Estratégica en París en 2013, la visita de Estado del presidente François Hollande en 2016 y la visita oficial del primer ministro Édouard Philippe en 2018.

Sin embargo, según el historiador francés, fue a partir de 2024 cuando las relaciones entre ambos países entraron realmente en una etapa de aceleración. El 7 de mayo de 2024, por primera vez, se registró la presencia del ministro de las Fuerzas Armadas, Sébastien Lecornu, y la secretario de Estado de Veteranos y Memoria, Patricia Mirallès, en la conmemoración de la victoria de Dien Bien Phu en Vietnam.

Posteriormente, Vietnam y Francia establecieron la Asociación Estratégica Integral en París en octubre de 2024, la primera de este tipo que Vietnam establece con un país europeo. En mayo de 2025, el presidente Emmanuel Macron realizó una visita de Estado a Vietnam.

Journoud señaló que no son muchos los secretarios generales del Partido Comunista de Vietnam que han visitado Francia. Mientras Le Kha Phieu, Nong Duc Manh y Nguyen Phu Trong viajaron anteriormente al país, To Lam ya ha visitado Francia en cuatro ocasiones: en 2021 y 2022 como ministro de Seguridad Pública, en 2024 con motivo de la XIX Cumbre de la Francofonía y en septiembre de 2026.

A partir de estos hitos, consideró que las relaciones entre Vietnam y Francia están experimentando una “aceleración de la historia”. A su juicio, la frecuencia de los intercambios de alto nivel refleja el creciente grado de confianza entre los dirigentes de ambos países y, al mismo tiempo, genera un impulso para transformar esa confianza en resultados concretos, aunque persisten obstáculos de carácter cultural, económico y financiero.

El historiador opinó que ambos países deben desarrollar asociaciones a largo plazo en ámbitos con gran potencial, como el comercio, la transición ecológica, el transporte, la energía, el sector espacial, la industria de defensa, la educación y la formación, sobre la base de promover conjuntamente el desarrollo socioeconómico y proteger sus intereses geopolíticos comunes.

En un contexto en el que Vietnam aspira a mantener un crecimiento de dos dígitos durante el período 2026-2030, situarse entre los países líderes en tecnología e inteligencia artificial para 2045, impulsar la transición verde y alcanzar la neutralidad de carbono antes de 2050, afirmó que la visita de To Lam reviste gran importancia tanto para Vietnam como para Francia.

Para Francia, la visita tiene lugar mientras París ajusta su estrategia en el Indo-Pacífico y busca reforzar su papel diplomático, así como sus intereses económicos y comerciales en la región.

Según Journoud, Vietnam y Francia comparten intereses en el fortalecimiento de su autonomía estratégica y pueden profundizar la cooperación en ámbitos esenciales, como la explotación de minerales estratégicos y la formación de ingenieros y especialistas, contribuyendo así a reforzar las capacidades y la soberanía tecnológica de Vietnam./.

VNA
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