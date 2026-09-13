Visita del Rey y la Reina de Tailandia impulsará las relaciones con Vietnam

Hanoi (VNA) - La visita de Estado a Vietnam del Rey Maha Vajiralongkorn y la Reina de Tailandia, del 14 al 16 de septiembre de 2026, constituye un acontecimiento diplomático de especial importancia, que contribuirá a impulsar las relaciones entre Vietnam y Tailandia, afirmó el coronel general Nguyen Van Thanh, presidente de la Asociación de Amistad Vietnam-Tailandia.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Nguyen Van Thanh señaló que la visita tiene lugar en un contexto en el que ambos países están promoviendo activamente la implementación del marco de Asociación Estratégica Integral, establecido hace más de un año.

La decisión de la Familia Real tailandesa de elegir Vietnam como destino refleja la especial importancia que concede a las tradicionales relaciones de amistad y vecindad, contribuyendo a consolidar la confianza política al más alto nivel y dar un nuevo impulso a la materialización de los compromisos alcanzados por los dirigentes de ambos países.

Vietnam y Tailandia están intensificando la cooperación y la conectividad económica sobre la base de la complementariedad, con el objetivo de elevar pronto el comercio bilateral a 25 mil millones de dólares, frente a los alrededor de 22 mil millones actuales, de manera equilibrada y sostenible.

Tailandia sigue siendo el mayor socio comercial de Vietnam dentro de la ASEAN y figura entre los nueve países y territorios con mayor inversión extranjera directa en Vietnam. El mecanismo de las “Tres Conexiones” abre nuevos espacios de cooperación en la transformación digital, la transición verde y el desarrollo sostenible.

Según el titular de la Asociación de Amistad Vietnam-Tailandia, los intercambios entre los pueblos constituyen una importante base social para convertir los compromisos de alto nivel en acciones concretas.

La Asociación mantiene un mecanismo de reuniones conjuntas anuales, celebradas alternativamente en cada país. Se trata de un mecanismo especial dentro de las actividades de diplomacia popular de Vietnam, destacó.

La cooperación entre localidades se está haciendo cada vez más sustancial, conectando provincias del noreste de Tailandia, como Nakhon Phanom, Udon Thani y Sakon Nakhon, con numerosas localidades vietnamitas. Se han intensificado las actividades de conexión empresarial y los intercambios culturales, educativos, deportivos y turísticos.

Las dos asociaciones también han puesto en marcha programas concretos de enseñanza de vietnamita y tailandés, becas, intercambio de estudiantes, actividades deportivas y apoyo sanitario, contribuyendo a difundir el “espíritu del Mekong”, que considera al río no como una frontera, sino como un vínculo entre los pueblos de ambos países.

Los sitios relacionados con el Presidente Ho Chi Minh, Vietnam Town en Udon Thani y la presencia del budismo de la escuela An Nam Tong en el noreste de Tailandia constituyen testimonios vivos del profundo intercambio cultural y los estrechos vínculos entre ambos pueblos.

La comunidad de más de 100.000 vietnamitas residentes en Tailandia vive de manera estable, contribuye activamente al desarrollo del país anfitrión y actúa como puente de amistad entre ambos países.

De acuerdo con Van Thanh, con el fin de concretar el marco de Asociación Estratégica Integral, la Asociación de Amistad Vietnam-Tailandia prevé organizar numerosas actividades durante los últimos meses de 2026, entre ellas un recorrido cultural en la provincia norvietnamita de Lao Cai a principios de octubre, la XV Reunión Conjunta en la localidad tailandesa de Chiang Mai a principios de noviembre y diversas actividades de intercambio, plantación de árboles de la amistad y encuentros deportivos.

En aplicación de la Resolución Nº 23-NQ/TW, de fecha 2 de agosto de 2026, del Buró Político sobre el trabajo relativo a los vietnamitas en el extranjero, la Asociación intensificará la movilización de empresarios vietnamitas residentes en Tailandia para aprovechar sus fortalezas en comercio y logística, contribuyendo a conectar las cadenas de suministro de ambos países.

Asimismo, apoyará las inversiones de la comunidad vietnamita en el país y promoverá la participación de intelectuales y jóvenes vietnamitas residentes en el extranjero en proyectos de transformación digital, transición ecológica, ciencia, tecnología e innovación en Vietnam.

Según Van Thanh, la visita del Rey y la Reina de Tailandia generará efectos positivos y contribuirá a consolidar la base social, fortalecer el entendimiento y la confianza mutuos y estrechar los lazos de amistad entre los pueblos de ambos países, impulsando así el desarrollo sustancial y eficaz de la Asociación Estratégica Integral bilateral./.

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