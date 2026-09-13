Resolución 23: Promueven el papel de los jóvenes vietnamitas en Japón

Osaka (VNA)- El Consulado General de Vietnam en Osaka, en coordinación con el Centro de Promoción de la Cooperación Cultural y Educativa Vietnam-Japón (VJCE), organizó un seminario sobre la Resolución 23-NQ/TW y la promoción del papel de los jóvenes vietnamitas en Japón.



En el encuentro, efectuado la víspera, el cónsul general de Vietnam en Osaka, Nguyen Truong Son, presentó el contexto, el significado, los principales contenidos, las orientaciones, las tareas y las soluciones de la Resolución 23-NQ/TW sobre el trabajo con los vietnamitas en el extranjero.



Destacó los nuevos enfoques estratégicos de la Resolución, que considera a los vietnamitas en el extranjero no solo parte inseparable de la comunidad nacional, sino también un recurso estratégico y un puente entre Vietnam y el mundo, llamado a contribuir directamente a la construcción, el desarrollo y la defensa de la Patria.



La Resolución supone además un cambio de enfoque del Partido, al pasar de “movilizar, reunir y cuidar” a “acompañar y crear mecanismos”, con el fin de facilitar una mayor participación de los vietnamitas en el extranjero en el desarrollo nacional.



El objetivo es construir una comunidad sólida, bien integrada y comprometida con la preservación de la identidad nacional, el idioma y la cultura vietnamitas, así como reforzar su papel como “embajadores de la cultura, el país y el pueblo de Vietnam”.



Truong Son valoró que la comunidad vietnamita en Kansai es joven, dinámica y sigue creciendo, con importantes contribuciones a Vietnam y la sociedad japonesa. No obstante, señaló que aún se registran casos de incumplimiento de la ley que afectan a la imagen de los vietnamitas en Japón.



Según el cónsul general, los jóvenes desempeñan un papel clave en el desarrollo de la comunidad vietnamita en Japón. Los estudiantes, investigadores, trabajadores y empresarios vietnamitas tienen acceso a conocimientos, tecnologías y métodos de gestión avanzados, lo que les permite realizar contribuciones directas y eficaces al país.



El Consulado General continuará acompañando a la comunidad mediante actividades de divulgación jurídica, la creación de una red de intelectuales vietnamitas en la región y la conexión de organizaciones y asociaciones vietnamitas con las autoridades locales y empresas de Vietnam para ampliar las oportunidades de cooperación.



Truong Son pidió a la comunidad y a las asociaciones seguir trabajando juntas para llevar la Resolución 23 a la práctica.



Por su parte, Le Thuong, directora del VJCE y representante del comité organizador, destacó la necesidad de crear espacios para que los jóvenes se reúnan, intercambien experiencias y establezcan conexiones.



Señaló que los jóvenes vietnamitas en Japón cuentan con conocimientos, experiencia e iniciativas que, si se conectan y aprovechan eficazmente, pueden generar actividades más concretas en beneficio de la comunidad.



Los participantes debatieron sobre las actividades juveniles, la educación, la cultura, la conexión empresarial, la innovación y el apoyo a los jóvenes para estudiar y emprender en Japón.



También propusieron reforzar los vínculos entre jóvenes de distintas localidades japonesas y crear redes de jóvenes intelectuales y empresarios para ampliar la cooperación entre la comunidad vietnamita y las organizaciones y empresas japonesas.



Con más de 100 participantes, el seminario brindó a los jóvenes vietnamitas en Japón un espacio para debatir los desafíos que enfrenta la nueva generación y proponer iniciativas concretas para aprovechar mejor los recursos de la comunidad vietnamita en el extranjero./.

VNA