Economía

Empresas vietnamitas buscan oportunidades de exportación en Turquía y España

Una misión comercial de Vietnam a Turquía y España facilita a empresas vietnamitas el acceso a nuevos mercados y contactos con importadores, distribuidores y socios potenciales.

Empresas vietnamitas exhiben sus productos en el stand de Vietnam en el marco de la feria Foodist Istanbul 2026. Foto: Departamento de Promoción Comercial.
Empresas vietnamitas exhiben sus productos en el stand de Vietnam en el marco de la feria Foodist Istanbul 2026. Foto: Departamento de Promoción Comercial.

Hanoi (VNA) - Según el Departamento de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, del 2 al 10 de septiembre de 2026, esta entidad, en coordinación con las Oficinas Comerciales de Vietnam en Turquía y España, organizó una misión comercial a ambos mercados, brindando a las empresas vietnamitas la oportunidad de realizar estudios de mercado y establecer contactos con importadores, distribuidores y socios potenciales.

En Turquía, del 3 al 5 de septiembre, la misión participó en la exhibición y promoción de productos y organizó actividades de conexión empresarial en el Pabellón de Vietnam, en el marco de la Feria Foodist Istanbul 2026, organizada por la Oficina Comercial de Vietnam en Turquía.

La misión estuvo integrada por representantes del Departamento de Promoción Comercial y 17 empresas vietnamitas de diversos sectores, entre ellos productos agrícolas y alimentos, mobiliario y decoración de interiores y exteriores, productos pesqueros, bebidas, productos derivados del arroz, anacardos, té, maquinaria, equipos electrónicos, tecnologías de la información y comercio electrónico.

Durante los dos días de la feria, el pabellón de Vietnam recibió a más de 100 visitantes, empresas y socios interesados. En los encuentros, las empresas vietnamitas y sus contrapartes intercambiaron información sobre productos, precios, modalidades de suministro y transporte, estándares de calidad y posibilidades de cooperación. Algunas empresas registraron señales positivas iniciales, abriendo perspectivas para continuar las negociaciones.

La misión también trabajó con la Oficina Comercial de Vietnam en Turquía, que proporcionó información sobre la demanda de importaciones, las tendencias de consumo, los sistemas de distribución y las regulaciones que deben tener en cuenta las empresas.

Asimismo, realizó visitas al Gran Bazar y varios supermercados y establecimientos minoristas de Estambul para conocer la estructura del mercado, los canales de distribución, los precios, los diseños y el nivel de competencia.

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En España, el 7 de septiembre, la misión visitó algunos sistemas de distribución y establecimientos minoristas en Madrid y trabajó con la Oficina Comercial de Vietnam en España para actualizar información sobre el mercado, la demanda de los consumidores y las vías adecuadas de acceso.

La Oficina Comercial también compartió experiencias sobre el contacto con importadores, la construcción de canales de distribución y el desarrollo de las exportaciones hacia España y la Unión Europea.

Uno de los principales acontecimientos fue el Programa de Conexión Empresarial Vietnam-España, celebrado en Madrid el 8 de septiembre, con la participación de representantes del Departamento de Promoción Comercial, la Oficina Comercial de Vietnam en España, la Asociación Empresarial España-ASEAN (ASEMPEA) y empresas de ambos países.

La sesión de conexión registró más de 50 encuentros comerciales, facilitando el intercambio sobre productos, requisitos del mercado, modalidades de cooperación y posibilidades de distribución.

Según el Departamento de Promoción Comercial, las actividades de estudio de mercado, exhibición, conexión empresarial y trabajo con las oficinas comerciales vietnamitas en el extranjero permitieron a las empresas obtener información práctica, identificar oportunidades, desafíos y socios adecuados, así como comprender mejor las exigencias de los compradores, los estándares de calidad, los precios y las tendencias de consumo.

En el próximo período, el Departamento de Promoción Comercial y el Ministerio de Industria y Comercio, junto con las oficinas comerciales en el extranjero, continuarán proporcionando información, apoyando la conexión empresarial y organizando actividades de promoción comercial adecuadas, contribuyendo a ampliar los mercados de exportación, diversificar los socios comerciales y mejorar la competitividad de los productos vietnamitas en el mercado internacional./.

VNA
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