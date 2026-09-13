Economía

Vietnam redefine sus motores para un crecimiento de dos dígitos

Vietnam busca mantener un crecimiento superior al 10% entre 2026 y 2030 mediante tecnología avanzada, innovación, IED y recursos humanos cualificados.

La industria de semiconductores de la ciudad Da Nang está vinculada a los sectores de la electrónica, la inteligencia artificial (IA) y el ecosistema de innovación. (Fuente: VNA)
La industria de semiconductores de la ciudad Da Nang está vinculada a los sectores de la electrónica, la inteligencia artificial (IA) y el ecosistema de innovación. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El 2026 marca el inicio de un nuevo mandato y un “año bisagra” para alcanzar un crecimiento de dos dígitos, mientras las señales positivas de los primeros meses evidencian una transformación cualitativa de la estructura interna de la economía vietnamita.

Crecimiento basado en la calidad y la tecnología

Durante décadas, el crecimiento de Vietnam se basó principalmente en el uso intensivo de mano de obra y la expansión de la escala productiva. Sin embargo, los datos de principios de 2026 muestran que los motores del crecimiento están desplazándose con fuerza hacia las tecnologías avanzadas y la innovación.

Según Tran Thi Thu, de la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas, la inversión extranjera directa (IED) se concentra en sectores de la economía digital, como la electrónica, los semiconductores y las tecnologías fundamentales.

El hecho de que la mayor parte del volumen de las importaciones corresponda a maquinaria, equipos y componentes demuestra que la economía está acumulando nuevas capacidades productivas, creando las condiciones para superar el modelo de subcontratación y participar más profundamente en los segmentos de mayor valor añadido de las cadenas globales de valor.

Cabe destacar que el crecimiento está generando nuevos polos. De las 34 provincias y ciudades del país, nueve registraron tasas de crecimiento superiores al 10%; Ha Tinh creció un 12,79%, Hai Phong un 11,33% y Quang Ninh un 11,11%. Bac Ninh, Thai Nguyen y Ninh Binh también se situaron entre las localidades con mejores resultados, contribuyendo a la formación de un nuevo cinturón tecnológico que abarca desde la electrónica hasta los semiconductores.

Ese avance demuestra que los corredores económicos y las cadenas de suministro interregionales están tomando forma, creando un ecosistema más integrado y sostenible para la economía.

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En la Universidad Vietnam-Alemania (VGU), en Ciudad Ho Chi Minh, se celebró el Día de Concienciación sobre los Semiconductores 2026. (Fuente: VNA)

Impulso institucional y obstáculos que deben superarse

El 1 de julio de 2026, la Ley de Transformación Digital de 2025 y la Ley de Tecnologías Avanzadas de 2025 entraron oficialmente en vigor, creando un nuevo marco jurídico para la economía digital y para atraer a los grupos tecnológicos internacionales a sectores como la inteligencia artificial (IA) y los centros de datos. El énfasis en la calidad y la sostenibilidad de la captación de IED demuestra que Vietnam está pasando de atraer inversiones a cualquier precio a seleccionar proyectos acordes con sus objetivos de desarrollo a largo plazo.

Para mantener un crecimiento superior al 10% durante el período 2026-2030, Vietnam debe continuar eliminando los obstáculos existentes. La proporción de valor añadido aportado por las empresas nacionales en el sector de las tecnologías avanzadas sigue siendo baja, lo que exige la aparición de empresas líderes con capacidad para vincularse con los grupos de IED.

Al mismo tiempo, es necesario incorporar rápidamente recursos humanos altamente cualificados para la economía digital, de modo que la formación de talento en semiconductores e IA se convierta en una estrategia nacional urgente.

Asimismo, es necesario mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y perfeccionar el entorno de inversión para que la inversión pública pueda realmente activar los recursos privados. Cuando las tecnologías avanzadas cuenten con el respaldo de instituciones transparentes y una estrecha articulación interregional, Vietnam tendrá una base sólida para alcanzar un crecimiento rápido y sostenible y avanzar hacia una economía dinámica y autónoma en la nueva era./.

VNA
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