Presidente de Asamblea Nacional visita Armada Popular de Vietnam

Khanh Hoa, Vietnam (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, visitó y trabajó hoy con la Armada Popular de Vietnam y la Brigada de Submarinos 189, en la base militar de Cam Ranh, Región Naval 4, provincia central de Khanh Hoa.



La visita se realizó con motivo del 81.º aniversario del Día de la Resistencia del Sur (23 de septiembre de 1945- 2026).



En la reunión, Thanh Man elogió los logros de la Armada y la Brigada 189, y destacó que la fuerza naval debe desempeñar un papel pionero en la defensa de la soberanía marítima e insular, así como en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital.



Pidió aplicar plenamente las orientaciones del Partido y las políticas y leyes del Estado en materia de defensa, especialmente la Estrategia de protección de la Patria en la nueva situación y la Estrategia de desarrollo sostenible de la economía marítima hasta 2030, con visión a 2045.



La Armada debe seguir de cerca la situación, coordinarse con las fuerzas pertinentes y asesorar oportunamente al Partido y al Estado para responder a las situaciones, proteger la soberanía nacional desde una etapa temprana y mantener la paz y la estabilidad en el mar, orientó.



El titular legislativo también instó a construir una Armada políticamente fuerte, un Comité del Partido transparente y sólidas, así como mejorar la calidad del entrenamiento y la preparación para el combate.



Subrayó la necesidad de impulsar la ciencia y tecnología, la innovación, la transformación digital y la cooperación internacional en defensa, además de garantizar buenas condiciones de vida a los oficiales y soldados.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y los delegados visitan un submarino. Foto: VNA





Expresó su confianza en que la Armada seguirá promoviendo la tradición de valentía, y actuará con inteligencia y creatividad para superar las dificultades y cumplir con éxito sus misiones.



Afirmó que la Asamblea Nacional y su Comité Permanente seguirán perfeccionando las instituciones, políticas y leyes para construir una Armada revolucionaria, regular, de élite y moderna.



También pidió a los organismos centrales y locales continuar apoyando a la Armada, incluida la Brigada 189.



Durante su visita a la Brigada de Submarinos 189, Thanh Man escuchó al vicealmirante Tran Thanh Nghiem, comandante de la Armada, informar sobre el cumplimiento de las tareas y la situación en el mar y las islas.



En los últimos años, la Armada ha reforzado su capacidad de combate, reorganizado sus fuerzas y modernizado la formación, el entrenamiento y la investigación científica. También ha logrado dominar numerosos sistemas de armas y equipos modernos y ha impulsado la innovación y la transformación digital.



La fuerza naval ha contribuido además a la gestión estatal de los asuntos marítimos e insulares, apoyado a los pescadores, participado en operaciones de búsqueda y rescate y consolidado la “postura de combate basado en el apoyo del pueblo” en el mar.



La cooperación internacional en materia de defensa naval se ha desarrollado activamente, mientras que la construcción del Partido y el fortalecimiento de sus organizaciones y cuadros han recibido especial atención.



Al escribir en el libro tradicional de la Brigada 189, el presidente de la Asamblea Nacional reconoció los logros de la unidad durante sus más de 15 años de desarrollo, especialmente en entrenamiento, preparación para el combate y dominio de tecnologías y equipos submarinos modernos.



En nombre del Partido y del Estado, expresó su confianza en que los oficiales y soldados de la Brigada 189 seguirán manteniendo la unidad y la disciplina, y cumpliendo con éxito sus misiones en defensa de la soberanía marítima e insular./.