Difunden amor por lengua materna entre comunidad vietnamita en República Checa

Praga (VNA)- Poemas, canciones y dibujos sobre Vietnam fueron presentados por niños vietnamitas residentes en la República Checa durante la final del concurso “Promover el vietnamita”, celebrada el 12 de septiembre en el Centro Comercial Sapa, en Praga.



A través de diversas formas de expresión, los participantes demostraron que el vietnamita sigue siendo preservado y cultivado entre las nuevas generaciones vietnamitas que viven lejos de su país de origen.



El concurso fue organizado por el Comité de Educación de la Unión de Asociaciones de Vietnamitas en la República Checa con el objetivo de crear un espacio para que los niños utilicen su lengua materna, desarrollen sus talentos y conozcan mejor la cultura y las tradiciones nacionales.



Además de recitar poemas y cantar, muchos participantes recurrieron a la pintura para contar historias sobre la patria, el país y el pueblo vietnamitas.



Pham Ngoc Han, de 12 años y procedente de Tachov, eligió pintar un retrato del Presidente Ho Chi Minh y el mapa de Vietnam. Han explicó que suele hablar vietnamita con sus padres, mientras que utiliza el checo en la escuela, y que participó en el concurso para expresar su afecto por el líder vietnamita y su patria.



Than Ha Mi, de 10 años, también de Tachov, expresó su amor por Vietnam a través de la pintura “Vietnam, la patria”.



Según su madre, Pham Thi Hien, la familia mantiene el uso del vietnamita en casa para que sus hijos conozcan mejor la cultura nacional. Consideró que el concurso constituye una actividad práctica que motiva a los niños de origen vietnamita a aprender y utilizar su lengua materna.



Nguyen Viet Thai, de 14 años, procedente de Liberec, eligió un poema sobre el orgullo nacional y practicó a diario para prepararse para la competición. El joven señaló que suele hablar vietnamita con sus abuelos y padres, lo que le permite mantener el vínculo con su familia y su patria.



Vu Dai Phuc, de 13 años y procedente de Litvínov, eligió el poema “Paz” con el deseo de compartir sus pensamientos con otros niños, especialmente con aquellos que tienen pocas oportunidades de utilizar el vietnamita.



Su madre, Nguyen Thi Lien, explicó que la familia presta especial atención a la enseñanza del vietnamita desde una edad temprana, para que sus hijos no solo aprendan a leer, escribir y comunicarse, sino que también comprendan los valores culturales, las tradiciones y las festividades nacionales.



La final cobró aún más animación con diversas actuaciones artísticas presentadas por niños vietnamitas.



Aunque se expresaron mediante distintas modalidades, todas las actuaciones brindaron a los niños vietnamitas la oportunidad de utilizar su lengua materna en un espacio comunitario. Para muchas familias vietnamitas en la República Checa, esta también es una forma de ayudar a sus hijos a mantener el vietnamita mientras estudian y crecen principalmente en un entorno de habla checa.



El concurso “Honrar el vietnamita” no solo constituye una actividad cultural para los niños, sino que también contribuye a conectar a las distintas generaciones y fortalecer el vínculo de los jóvenes con la comunidad y la patria.



A través de poemas, canciones y pinturas sobre Vietnam, los participantes contribuyen a difundir el amor por la lengua vietnamita y a preservar el idioma y la identidad cultural nacional entre la comunidad vietnamita en el extranjero./.

VNA