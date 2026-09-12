Casi una década de solidaridad a través de un “puesto gratuito”

Dong Nai, Vietnam (VNA) - Durante casi 10 años, el modelo de “puesto de productos gratuitos” en el barrio de Binh Phuoc, en la ciudad survietnamita de Dong Nai, se ha mantenido de forma regular cada fin de semana, convirtiéndose en un lugar conocido para los vendedores de lotería, trabajadores por cuenta propia y personas en situación difícil.

Cada domingo por la mañana, los habitantes acuden a la Casa de Cultura del barrio Tan Xuan 1 para elegir gratuitamente productos básicos como arroz, fideos instantáneos, verduras y hortalizas. Incluso durante las vacaciones con motivo del Día Nacional, el puesto continúa funcionando con normalidad gracias a los preparativos realizados desde primera hora por las integrantes de la Sección de Mujeres del barrio.

Para mantener la actividad, las integrantes acuden al mercado de Dong Xoai para recoger las verduras donadas por los comerciantes, recolectan verduras de sus propios huertos o transportan arroz y fideos instantáneos aportados por benefactores. Además de alimentos, el puesto también ofrece ropa usada en buen estado y relativamente nueva. Al recibir semanalmente estos productos, Huynh Thi Thanh Hue, residente del barrio Tan Xuan 1, y Pham Ba Hien, del barrio de Binh Phuoc, expresaron su profundo agradecimiento, ya que el puesto les ayuda a reducir los gastos de subsistencia.

En el “puesto de productos gratuitos”. (Fuente: VNA)

Nguyen Thi Ngoan, una de los impulsores del modelo, explicó que el puesto nació con el deseo de ayudar a las personas en circunstancias difíciles de la comunidad, bajo el espíritu de “Conectar el amor y difundir la solidaridad”. Gracias a la colaboración de clubes y benefactores, el modelo ha ido creciendo.

Según Hoang Thuy Vu, vicepresidenta del Comité Popular del distrito urbano de Binh Phuoc, los recursos movilizados para el modelo durante casi una década superan los 76.923 dólares.

Además, la Sección de Mujeres del barrio Tan Xuan mantiene la preparación de unas 200 raciones de fideos vegetarianos, que se distribuyen gratuitamente el primer y el decimoquinto día de cada mes lunar.

Para ampliar el acceso, el puesto no se instala en un lugar fijo, sino que se organiza alternativamente en las casas de cultura de los barrios Suoi Da, Xuan Loc, Tan Tien y Tan Tra, que anteriormente pertenecían al barrio Tan Xuan, ciudad de Dong Xoai, y que actualmente forman parte del barrio Tan Xuan 1, del barrio de Binh Phuoc.

El calendario de actividades se anuncia en los grupos comunitarios de Zalo. Dependiendo de los recursos movilizados cada semana, el puesto también puede ofrecer aceite de cocina, salsa de soja, salsa de pescado, carne y pescado.

En el futuro, las autoridades locales seguirán fomentando y facilitando la continuidad y expansión de este significativo modelo de protección social./.