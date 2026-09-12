Empresarios vietnamitas en Reino Unido: de la conexión empresarial al puente con la patria

Londrés (VNA) –La Asociación de Empresarios Vietnamitas en el Reino Unido (VBUK) presentó recientemente una publicación conmemorativa por su 20.º aniversario, marcando dos décadas de desarrollo de la comunidad empresarial vietnamita en el Reino Unido.



El acto tuvo lugar en el contexto de la Resolución n.º 23-NQ/TW del Buró Político sobre la labor relativa a los vietnamitas en el extranjero, así como de las relaciones entre Vietnam y el Reino Unido desde su elevación al nivel de Asociación Estratégica Integral en octubre de 2025, que ha abierto una nueva etapa de cooperación más profunda.



El vicepresidente de VBUK, Trinh Ngoc Cuong, señaló que, desde su fundación en 2006 bajo el lema “Juntos lograremos el éxito”, la Asociación ha pasado de contar con unas 10 empresas miembros a casi 100.



Inicialmente, dijo, la comunidad se concentraba principalmente en sectores como la moda, la restauración, los supermercados y la belleza, pero posteriormente se expandió a ámbitos como la tecnología, el marketing, las finanzas, el derecho, la importación y exportación, el turismo, la logística y otros servicios profesionales.



Según Trinh Ngoc Cuong, el cambio más significativo se observa en la mentalidad de la nueva generación de empresarios. Mientras la generación anterior sentó las bases y consolidó los logros de la comunidad vietnamita en el Reino Unido, los jóvenes emprendedores actuales cuentan con mayores ventajas en materia de idiomas, educación, tecnología y conocimiento del mercado local.



Su objetivo es construir marcas, aplicar tecnologías avanzadas e inteligencia artificial, ampliar sus negocios y acceder a los mercados internacionales. VBUK también ha pasado de ser una organización centrada en conectar empresas a construir una red que vincula a distintas generaciones y conecta a la comunidad con los mercados de Vietnam y Europa.



En el sector financiero, Christine Le, presidenta de la Asociación de Finanzas e Inversiones de Vietnam en el Reino Unido, señaló que muchas familias vietnamitas, tras años de desarrollo profesional, están entrando en una etapa de preservación y transferencia de sus activos a las nuevas generaciones.

Christine Le, presidenta de la Asociación de Finanzas e Inversiones de Vietnam en el Reino Unido. (Fuente: VNA)

La asociación se centra en conectar experiencias, compartir conocimientos y fomentar la confianza, al tiempo que actúa como puente entre las distintas generaciones de vietnamitas en los sectores de las finanzas, la banca, la contabilidad y el derecho.



Saam Lowni, director ejecutivo de Merryoaks Property Finance, considera que la comunidad empresarial vietnamita en el Reino Unido cuenta con un gran potencial para la próxima década, gracias a su espíritu emprendedor, capacidad de adaptación y amplia red de contactos.



La nueva generación de empresarios y profesionales vietnamitas, familiarizada con el entorno empresarial británico y cada vez más vinculada con Vietnam, desempeñará un papel clave en el impulso de la inversión bilateral y la cooperación comercial, destacó.



El elemento común de estas experiencias es la conexión, que también constituye el espíritu de la Resolución 23-NQ/TW, centrada en construir un ecosistema sostenible que vincule a expertos, intelectuales, empresarios y jóvenes generaciones. De este modo, cada empresario y profesional vietnamita en el extranjero puede convertirse en un puente que conecte a la comunidad con la patria y contribuya al desarrollo del país./.