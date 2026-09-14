Política

Premier vietnamita concluye con éxito su visita de trabajo a la India

El primer ministro Lê Minh Hưng concluyó su visita a la India, donde participó en la Cumbre de BRICS y acordó con Narendra Modi impulsar la cooperación bilateral.

Funcionarios de alto rango de la India despiden al primer ministro Le Minh Hung al término de su participación en la 18.ª Cumbre de BRICS y de sus actividades bilaterales en la India. Foto: VNA
Funcionarios de alto rango de la India despiden al primer ministro Le Minh Hung al término de su participación en la 18.ª Cumbre de BRICS y de sus actividades bilaterales en la India. Foto: VNA

Nueva Delhi (VNA) – El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y la delegación de alto nivel de Vietnam partieron de Nueva Delhi el 13 de septiembre (hora local), poniendo fin con éxito a su visita de trabajo a la India, realizada los días 12 y 13 de septiembre, durante la cual participó en la 18.ª Cumbre de BRICS y desarrolló diversas actividades bilaterales.

El viaje respondió a la invitación del primer ministro indio, Narendra Modi, presidente de BRICS en 2026.

Durante la visita, Le Minh Hung mantuvo conversaciones con su homólogo indio, Narendra Modi; participó y pronunció un discurso en la XVIII Cumbre de BRICS, en calidad de país socio del grupo; sostuvo encuentros con dirigentes y jefes de delegación de los países miembros y socios de BRICS, así como con dirigentes de varias organizaciones internacionales y de importantes empresas indias.

Asimismo, el premier y la delegación vietnamita depositaron flores ante el monumento al Presidente Ho Chi Minh, ubicado en el parque G20 de Nueva Delhi, y se reunieron con funcionarios de la Embajada de Vietnam en la India y de otros organismos representativos.

Durante las conversaciones, Le Minh Hung y Narendra Modi acordaron intensificar la coordinación y promover una cooperación sustancial en diversos ámbitos, con el objetivo de seguir profundizando y haciendo más eficaz e integral la asociación entre Vietnam y la India.

Ambas partes se comprometieron a elevar el comercio bilateral a 25.000 millones de dólares, promover los corredores de conectividad entre Asia Meridional y el Sudeste Asiático, y reforzar la coordinación en foros regionales e internacionales.

En su intervención en la 18.ª Cumbre de BRICS, el premier vietnamita propuso tres grandes orientaciones: fortalecer la resiliencia y la autonomía de las economías; generar nuevos motores de crecimiento inclusivo y sostenible; y promover la cooperación en ciencia, tecnología e innovación.

Reafirmó el respaldo de Vietnam a una mayor coordinación de BRICS con los mecanismos multilaterales y a su papel en el fomento del diálogo, la cooperación y la búsqueda de soluciones a los desafíos globales, en favor de la paz, la estabilidad y un desarrollo sostenible e inclusivo.

En sus encuentros con dirigentes y jefes de delegación de los países miembros y socios de BRICS, Le Minh Hung intercambió puntos de vista sobre las orientaciones para impulsar las relaciones bilaterales, ampliar la cooperación en áreas de interés común y fortalecer la coordinación en los foros multilaterales. Estos encuentros contribuyeron a consolidar los vínculos de amistad, reforzar la confianza política y ampliar los espacios de cooperación entre Vietnam y otros países, reafirmando al mismo tiempo el creciente papel y posición de Vietnam en las relaciones internacionales.

En las reuniones con dirigentes de organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII), el jefe del Gobierno vietnamita propuso que estas instituciones siguieran apoyando a Vietnam en su proceso de integración económica internacional, el desarrollo de infraestructuras estratégicas, la transición verde y el fortalecimiento de su competitividad.

Los socios internacionales reafirmaron su disposición a seguir acompañando y ampliando la cooperación con Vietnam, contribuyendo a movilizar recursos para el desarrollo sostenible y a elevar el papel y la posición del país en la economía regional y mundial.

En sus encuentros con dirigentes de grandes grupos empresariales de la India, Le Minh Hung alentó a las empresas indias a ampliar sus inversiones y actividades de cooperación en Vietnam, especialmente en los ámbitos de las energías limpias, la industria verde, las infraestructuras aeroportuarias, las tecnologías avanzadas y la transformación digital.

También afirmó que el Gobierno vietnamita seguirá creando condiciones favorables y acompañando a las empresas con capacidad, tecnología y una visión de largo plazo, con el fin de impulsar una cooperación económica, comercial y de inversión cada vez más sustancial y eficaz entre ambos países.

La visita de trabajo del premier Le Minh Hung reafirmó la política exterior activa y proactiva del país, basada en la diversificación y multilateralización de sus relaciones. Asimismo, contribuyó a consolidar los vínculos con sus socios, ampliar los espacios de cooperación y elevar el papel y la posición de Vietnam en los mecanismos multilaterales regionales y mundiales./.

VNA
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