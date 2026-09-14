Premier vietnamita concluye con éxito su visita de trabajo a la India

Nueva Delhi (VNA) – El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y la delegación de alto nivel de Vietnam partieron de Nueva Delhi el 13 de septiembre (hora local), poniendo fin con éxito a su visita de trabajo a la India, realizada los días 12 y 13 de septiembre, durante la cual participó en la 18.ª Cumbre de BRICS y desarrolló diversas actividades bilaterales.



El viaje respondió a la invitación del primer ministro indio, Narendra Modi, presidente de BRICS en 2026.



Durante la visita, Le Minh Hung mantuvo conversaciones con su homólogo indio, Narendra Modi; participó y pronunció un discurso en la XVIII Cumbre de BRICS, en calidad de país socio del grupo; sostuvo encuentros con dirigentes y jefes de delegación de los países miembros y socios de BRICS, así como con dirigentes de varias organizaciones internacionales y de importantes empresas indias.



Asimismo, el premier y la delegación vietnamita depositaron flores ante el monumento al Presidente Ho Chi Minh, ubicado en el parque G20 de Nueva Delhi, y se reunieron con funcionarios de la Embajada de Vietnam en la India y de otros organismos representativos.



Durante las conversaciones, Le Minh Hung y Narendra Modi acordaron intensificar la coordinación y promover una cooperación sustancial en diversos ámbitos, con el objetivo de seguir profundizando y haciendo más eficaz e integral la asociación entre Vietnam y la India.



Ambas partes se comprometieron a elevar el comercio bilateral a 25.000 millones de dólares, promover los corredores de conectividad entre Asia Meridional y el Sudeste Asiático, y reforzar la coordinación en foros regionales e internacionales.



En su intervención en la 18.ª Cumbre de BRICS, el premier vietnamita propuso tres grandes orientaciones: fortalecer la resiliencia y la autonomía de las economías; generar nuevos motores de crecimiento inclusivo y sostenible; y promover la cooperación en ciencia, tecnología e innovación.



Reafirmó el respaldo de Vietnam a una mayor coordinación de BRICS con los mecanismos multilaterales y a su papel en el fomento del diálogo, la cooperación y la búsqueda de soluciones a los desafíos globales, en favor de la paz, la estabilidad y un desarrollo sostenible e inclusivo.



En sus encuentros con dirigentes y jefes de delegación de los países miembros y socios de BRICS, Le Minh Hung intercambió puntos de vista sobre las orientaciones para impulsar las relaciones bilaterales, ampliar la cooperación en áreas de interés común y fortalecer la coordinación en los foros multilaterales. Estos encuentros contribuyeron a consolidar los vínculos de amistad, reforzar la confianza política y ampliar los espacios de cooperación entre Vietnam y otros países, reafirmando al mismo tiempo el creciente papel y posición de Vietnam en las relaciones internacionales.



En las reuniones con dirigentes de organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII), el jefe del Gobierno vietnamita propuso que estas instituciones siguieran apoyando a Vietnam en su proceso de integración económica internacional, el desarrollo de infraestructuras estratégicas, la transición verde y el fortalecimiento de su competitividad.



Los socios internacionales reafirmaron su disposición a seguir acompañando y ampliando la cooperación con Vietnam, contribuyendo a movilizar recursos para el desarrollo sostenible y a elevar el papel y la posición del país en la economía regional y mundial.



En sus encuentros con dirigentes de grandes grupos empresariales de la India, Le Minh Hung alentó a las empresas indias a ampliar sus inversiones y actividades de cooperación en Vietnam, especialmente en los ámbitos de las energías limpias, la industria verde, las infraestructuras aeroportuarias, las tecnologías avanzadas y la transformación digital.



También afirmó que el Gobierno vietnamita seguirá creando condiciones favorables y acompañando a las empresas con capacidad, tecnología y una visión de largo plazo, con el fin de impulsar una cooperación económica, comercial y de inversión cada vez más sustancial y eficaz entre ambos países.



La visita de trabajo del premier Le Minh Hung reafirmó la política exterior activa y proactiva del país, basada en la diversificación y multilateralización de sus relaciones. Asimismo, contribuyó a consolidar los vínculos con sus socios, ampliar los espacios de cooperación y elevar el papel y la posición de Vietnam en los mecanismos multilaterales regionales y mundiales./.

VNA