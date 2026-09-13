Primer ministro se reúne con el personal de las representaciones vietnamitas en India

Nueva Delhi (VNA)- En el marco de su visita de trabajo a India para asistir a la 18.ª Cumbre de los BRICS y mantener reuniones bilaterales, el primer ministro Le Minh Hung se reunió hoy en Nueva Delhi con el personal de la Embajada de Vietnam y de las oficinas de representación del país.



El embajador de Vietnam en India, Trinh Minh Manh, informó sobre la situación del país anfitrión, las relaciones bilaterales y las actividades de la Embajada. Representantes de la Oficina Comercial, la Agregaduría de Defensa y la Oficina de Ciencia y Tecnología también presentaron sus informes y propuestas para ampliar la cooperación.



Minh Manh destacó los resultados positivos de la participación de Vietnam en la Cumbre de los BRICS, que India considera su principal actividad diplomática del año. Nueva Delhi valoró especialmente la presencia del primer ministro Le Minh Hung y espera que Vietnam contribuya a fortalecer los vínculos entre los BRICS, ASEAN y la región de Asia-Pacífico.



El embajador señaló que la visita reafirmó la política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, paz, amistad, cooperación y desarrollo, multilaterialización y diversificación, así como su integración integral, profunda y efectiva, y su papel, posición y contribución responsable de Vietnam para los asuntos regionales y globales. También dio un nuevo impulso a la Asociación Estratégica Integral Reforzada Vietnam-India.





El primer ministro Le Minh Hung y el personal de la Embajada de Vietnam y de las oficinas de representación del país. Foto: VNA

El primer ministro reconoció los esfuerzos de la Embajada y de sus oficinas, especialmente en la preparación de su visita y de la visita de Estado del secretario general del Partido y presidente To Lam a India en mayo pasado.



Sobre los resultados de su visita, destacó que la participación de Vietnam en la Cumbre de los BRICS refleja su creciente papel y prestigio regional e internacional. La visita también permitió reforzar las relaciones con los socios y ampliar la cooperación en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo.



En su reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi, ambas partes acordaron avanzar en el aumento de los vuelos directos y estudiar conexiones por carretera, ferrocarril y vía marítima para ampliar el transporte entre ambos países.



Minh Hung subrayó que la Asociación Estratégica Integral Reforzada Vietnam-India tiene una sólida base histórica y se sustenta en la confianza mutua. Ambos países aún cuentan con un amplio potencial de cooperación, especialmente en defensa y seguridad, comercio e inversión y ciencia y tecnología.



Ante el gran tamaño del mercado indio, pidió trabajar para elevar pronto el comercio bilateral a 25 mil millones de dólares anuales.



También instó a identificar sectores con potencial de inversión en India y facilitar una mayor inversión de empresas indias en Vietnam.



En este sentido, informó de que había pedido a los grupos tecnológicos ACME y GMR reforzar sus inversiones y cooperación con Vietnam.



El primer ministro también destacó la importancia de la cooperación cultural, el turismo y los intercambios entre los pueblos para fortalecer los vínculos bilaterales.



Respecto a la comunidad vietnamita en India, pidió crear condiciones favorables para fortalecer sus vínculos y atraer a ciudadanos indios interesados en Vietnam.



Instó a la Embajada y las oficinas de representación a trabajar con iniciativa y creatividad, convertir los acuerdos en resultados concretos y contribuir a profundizar la Asociación Estratégica Integral Reforzada Vietnam-India, en consonancia con la especial importancia de las relaciones entre ambos países./.