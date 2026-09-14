Política

Premier se reúne con líderes de países y organizaciones internacionales al margen de 18.ª Cumbre de los BRICS

El primer ministro Le Minh Hung se reunió con líderes de Rusia, ASEAN, ONU y OMS para impulsar la cooperación bilateral y multilateral y reforzar el papel de Vietnam.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, saluda al presidente de Rusia, Vladimir Putin. (Foto: VNA)
El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, saluda al presidente de Rusia, Vladimir Putin. (Foto: VNA)

Nueva Delhi (VNA) – El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, mantuvo el 13 de septiembre (hora local) reuniones con líderes de Rusia, Indonesia, Filipinas y Malasia, así como con el secretario general de las Naciones Unidas (ONU) y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al margen de la 18.ª Cumbre de los BRICS, en Nueva Delhi, India.

Entre ellos se encuentran el presidente de Rusia, Vladimir Putin; el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto; el presidente de Filipinas, Ferdinand R. Marcos Jr.; el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim; el secretario general de las ONU, António Guterres; y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Durante su encuentro con el presidente Vladimir Putin, Le Minh Hung agradeció al mandatario, al Gobierno y al pueblo de Rusia la cálida, atenta y respetuosa acogida brindada al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y a su esposa durante su reciente visita de Estado a Rusia.

Afirmó que el Gobierno vietnamita encargará a los ministerios y organismos competentes la pronta implementación de los importantes resultados alcanzados durante la visita, con el objetivo de traducirlos en programas y proyectos de cooperación concretos y prácticos.

El presidente Putin valoró positivamente los resultados de la visita de Estado del máximo dirigente vietnamita y expresó su confianza en que los acuerdos alcanzados se llevarán a la práctica de manera eficaz, contribuyendo a profundizar aún más la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia.

En sus reuniones con los líderes de distintos países y organizaciones internacionales, el premier Le Minh Hung intercambió opiniones sobre medidas destinadas a profundizar las relaciones bilaterales de Vietnam con sus socios en diversos ámbitos. Los dirigentes extranjeros valoraron muy positivamente los logros de Vietnam en materia de desarrollo socioeconómico y reafirmaron su disposición a seguir impulsando una cooperación práctica y eficaz con el país.

El jefe del Gobierno vietnamita y los líderes de Indonesia, Filipinas y Malasia acordaron mantener una estrecha coordinación para contribuir al éxito del Año de la ASEAN 2026, bajo la presidencia de Filipinas.

El secretario general de la ONU, António Guterres, destacó el creciente papel y prestigio de Vietnam y expresó su esperanza de que el país siga realizando contribuciones activas a la promoción del multilateralismo y a los esfuerzos para hacer frente a los desafíos globales.

Por su parte, el director general de la OMS acogió favorablemente las nuevas políticas y orientaciones de Vietnam encaminadas a desarrollar su sistema sanitario y reafirmó la disposición de la organización a cooperar con el país para alcanzar sus objetivos de desarrollo sanitario y socioeconómico sostenible.

Las reuniones e intercambios contribuyeron a reforzar la confianza política, la cooperación bilateral y la coordinación en los foros multilaterales, al tiempo que impulsaron las relaciones de Vietnam con sus socios y permitieron aprovechar nuevas oportunidades para el desarrollo nacional./.

VNA
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