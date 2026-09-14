Vietnam concede importancia al fomento de nexos de cooperación con Burundi, afirma premier

Nueva Delhi (VNA) – Vietnam concede gran importancia al fortalecimiento de las relaciones amistosas y la cooperación con los países africanos, incluido Burundi, afirmó el primer ministro Le Minh Hung durante su reunión del 13 de septiembre (hora local) con el presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, celebrada en el marco de su visita de trabajo a la India para asistir a la 18.ª Cumbre de los BRICS y desarrollar actividades bilaterales.



El premier felicitó a Burundi por sus avances en la promoción de la agenda de desarrollo de África durante su presidencia de la Unión Africana (UA) para el periodo 2026-2027, así como por el desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Burundi, especialmente desde la visita del presidente Ndayishimiye a Vietnam en abril de 2025.



Tras agradecer al presidente Ndayishimiye y al Gobierno de Burundi su apoyo al funcionamiento eficaz de Lumitel, la empresa conjunta de telecomunicaciones del grupo vietnamita Viettel en Burundi, el premier propuso que el país siga facilitando la participación de Lumitel en proyectos de gobierno electrónico y transformación digital, al tiempo que favorezca la expansión de sus inversiones y actividades comerciales, con el objetivo de convertir a la empresa en un símbolo de la cooperación bilateral.



A partir de los resultados positivos alcanzados por Viettel en Burundi, el jefe del Gobierno propuso ampliar la cooperación bilateral a nuevos ámbitos, entre ellos la industria, el comercio, la defensa y la agricultura.



Asimismo, planteó la necesidad de impulsar el comercio y la inversión mediante mecanismos que permitan conectar a las empresas de ambos países, compartir información sobre mercados y proyectos potenciales y acelerar la finalización del marco jurídico necesario para la cooperación bilateral.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



Por su parte, el presidente Ndayishimiye expresó su reconocimiento por los logros de Vietnam en materia de desarrollo socioeconómico y recordó las gratas impresiones que le dejó su visita al país en 2025.



Afirmó que Burundi concede gran importancia al fortalecimiento de las relaciones con Vietnam y expresó su coincidencia con las propuestas del premier para promover la cooperación bilateral, especialmente en los ámbitos del comercio y la inversión.



Valoró positivamente las contribuciones de Lumitel al desarrollo socioeconómico de Burundi y a la mejora de las condiciones de vida de su población, y aseguró que el Gobierno burundés seguirá creando condiciones favorables para que la empresa conjunta mantenga unas operaciones estables y eficaces.



Señaló que, a medida que Burundi intensifica sus esfuerzos de desarrollo, el país desea aprender de la experiencia de Vietnam y da la bienvenida a las empresas vietnamitas interesadas en explorar oportunidades de inversión y negocios en Burundi, especialmente en los sectores de la minería, la energía, la agricultura y la transformación digital.



Ambos líderes acordaron continuar fortaleciendo la cooperación y el apoyo mutuo en los foros multilaterales, así como promover sus respectivos papeles como puentes para impulsar la colaboración entre cada país y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la UA, y entre ambas organizaciones regionales.



El presidente Ndayishimiye afirmó que, en su calidad de presidente de la UA para el periodo 2026-2027, Burundi apoyará los esfuerzos encaminados a fortalecer las relaciones entre la UA y Vietnam./.