Rumbo a Tercera Conferencia de Revisión de Convención sobre Municiones en Racimo

Vientiane (VNA) - En el marco de la Tercera Conferencia de Revisión de la Convención sobre Municiones en Racimo 2026, organizada por Laos, cerca de 300 delegados de más de 120 países y organizaciones internacionales visitaron un sitio de remoción de minas y municiones sin explotar en la aldea de Phikyai, ciudad de Luang Prabang, en el norte de Laos.



La delegación estuvo encabezada por Anouparb Vongnorkeo, viceministro de Relaciones Exteriores de Laos y vicepresidente permanente del Comité Nacional de Gestión para la Resolución del Problema de las Municiones sin Explotar (UXO), y el presidente del Comité de Gobierno de la provincia de Luang Prabang, Bounleua Sinxayvolavong. La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Thi Hoang Van, encabezó la delegación vietnamita.



La visita permitió a los delegados conocer de primera mano los esfuerzos para superar las consecuencias de las municiones sin explotar, que siguen afectando directamente la vida y los medios de subsistencia de la población, así como el desarrollo socioeconómico de Laos.



Anousak Phongsa y los representantes del Programa Nacional UXO Laos informaron sobre los procedimientos técnicos y los resultados de la remoción de minas en Luang Prabang, así como sobre las municiones restantes, los desafíos y las tareas futuras.



La provincia de Luang Prabang figura entre las zonas más afectadas por los restos explosivos de guerra. En Phikyai, de las 423 hectáreas sometidas a estudios técnicos desde 2016, 347,2 hectáreas fueron identificadas como zonas peligrosamente contaminadas.



Hasta la fecha, se han limpiado con éxito 119,73 hectáreas, incluidas 117,3 hectáreas de tierras agrícolas, y se han localizado y destruido de forma segura 3.461 artefactos explosivos, entre ellos dos bombas de gran tamaño, 2.775 submuniciones y 684 otros artefactos.



Situada a 17 kilómetros del centro de Luang Prabang, Phikyai tiene una población que depende principalmente de la agricultura. La limpieza de las tierras permite ampliar los cultivos y la ganadería, pasar de una producción de subsistencia a una orientada al mercado y favorecer el desarrollo seguro y sostenible del turismo local.



Como uno de los países más afectados por las municiones en racimo, Laos ha participado activamente en el proceso de elaboración y adopción de la Convención sobre Municiones en Racimo. El Gobierno ha incorporado sus objetivos internacionales a la estrategia nacional “Camino seguro III” 2021-2030 y se ha comprometido con el Objetivos Nacionales de Desarrollo Sostenible (ODS 18), orientado a garantizar un entorno de vida seguro y libre de riesgos derivados de municiones sin explotar.



Durante la visita, Nguyen Thi Hoang Van y otros delegados internacionales presenciaron y participaron en el proceso de destrucción segura de ocho artefactos explosivos recientemente descubiertos.



UXO Lao expresó su profundo agradecimiento a los países socios y organizaciones internacionales por su apoyo y pidió reforzar la cooperación y movilizar mayores recursos para construir un futuro más seguro para la población de Laos.



La visita constituye una actividad preparatoria para la Tercera Conferencia de Revisión de la Convención sobre Municiones en Racimo, que Laos presidirá y que se celebrará en Vientiane del 14 al 18 de septiembre./

VNA