Fotos de VNA, puente informativo entre Vietnam y movimiento de solidaridad en Japón

Hanoi (VNA)- Hay fotografías que no solo registran la historia, sino también transmiten la verdad, despiertan la conciencia y tienden puentes de solidaridad entre los pueblos. Las fotografías proporcionadas por la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) a la Asociación de Amistad Japón-Vietnam desde la década de 1950 cumplieron precisamente esa misión.



En la sede de la Asociación, en el distrito tokiota de Toshima, carteles y fotografías de archivo evocan una época de juventud marcada por el movimiento de solidaridad y apoyo a Vietnam.



El periodista Kitagawa Toshifumi, vicepresidente de la sección de Tokio de la Asociación de Amistad Japón-Vietnam, explicó que, tras los Acuerdos de Ginebra de 1954, los soldados japoneses que habían participado en el Viet Minh durante la resistencia contra Francia tuvieron que regresar a Japón.



Algunos quisieron mantener sus vínculos con Vietnam y se convirtieron en una fuerza clave del movimiento de apoyo a la independencia y reunificación del país. Este fue uno de los antecedentes de la fundación de la Asociación en 1955.



Según su secretario general, el profesor Furuta Motoo, desde su creación la Asociación cooperó con el Comité de Paz de Vietnam. En 1965 estableció relaciones sistemáticas con diversas organizaciones vietnamitas, entre ellas la VNA.





El periodista Kitagawa presenta fotografías de la guerra en Vietnam utilizadas como carteles. Foto: VNA

Ese mismo año se fundó la Asociación de Amistad Vietnam-Japón. En junio de 1965, una delegación de amistad de la República Democrática de Vietnam, encabezada por el periodista Luu Quy Ky y con el científico Luong Dinh Cua como subjefe, visitó Japón para participar en el congreso anual por el décimo aniversario de la Asociación de Amistad Japón-Vietnam. A partir de entonces, la Asociación comenzó a recibir materiales de la VNA.



Kitagawa señaló que numerosas organizaciones de mujeres, jóvenes, sindicatos y estudiantes japoneses participaron en las actividades de apoyo a Vietnam, enviando bienes y ayuda a la población. La Asociación fue una de las organizaciones de esta red y mantuvo contactos directos con entidades homólogas vietnamitas.



La miembro de la Asociación Komatsu Miyuki recordó que, durante el auge del movimiento, estudiantes, trabajadores y personas de distintos sectores se movilizaron en apoyo a Vietnam. Los trabajadores donaban el equivalente a un día de salario, mientras la Asociación organizaba campañas de venta de bolígrafos para recaudar fondos.



El profesor Furuta consideró que los estrechos vínculos entre la Asociación y las organizaciones de la República Democrática de Vietnam tuvieron una doble importancia histórica: contribuyeron al movimiento japonés contra la guerra de agresión estadounidense y en apoyo al pueblo vietnamita, y promovieron la diplomacia entre los pueblos incluso antes del establecimiento de relaciones diplomáticas oficiales.



Este movimiento también contribuyó a crear las condiciones para que Japón estableciera relaciones diplomáticas con la República Democrática de Vietnam en septiembre de 1973.



Durante los años de guerra, cuando las comunicaciones entre Vietnam y el mundo eran difíciles, las fotografías de la VNA llegaron a Japón y contribuyeron a impulsar el movimiento de solidaridad con Vietnam.



Kitagawa explicó que la Asociación mantenía vínculos de cooperación con la agencia Japan Press Service. En aquella época, la VNA transmitía fotografías por señal electrónica a esta agencia, que luego las imprimía y distribuía entre numerosas organizaciones.



Otras fotografías llegaban directamente desde Vietnam por diferentes vías. Algunas eran llevadas por ciudadanos japoneses y otras eran estudiadas y acompañadas de explicaciones por personas familiarizadas con Vietnam.



La Asociación de Amistad Japón-Vietnam fue uno de los principales receptores. Las imágenes se utilizaban en grandes carteles y exposiciones para informar sobre la situación de Vietnam, movilizar la solidaridad y recaudar fondos de apoyo al pueblo vietnamita. Kitagawa destacó que las fotografías de la VNA desempeñaron un papel importante en las actividades de la Asociación.



Al recordar aquellos carteles y fotografías, ya amarillentos por el paso del tiempo, Yanagi, Kitagawa y Komatsu coincidieron en que forman parte de sus propias vidas y de una juventud vinculada a Vietnam que recuerdan con especial significado.



La solidaridad entre los pueblos de Vietnam y Japón se ha construido a lo largo de generaciones, desde los soldados japoneses que lucharon junto al Viet Minh hasta los jóvenes que participaron en el movimiento de apoyo a Vietnam durante la guerra contra Estados Unidos, con la participación de numerosas organizaciones de ambos países. En ese proceso, las fotografías de la VNA se convirtieron en uno de los instrumentos que impulsaron la solidaridad entre ambos pueblos.



El profesor Furuta afirmó que las fotografías de la VNA cumplieron su “misión” en Japón y agradeció a la agencia y al pueblo vietnamita por proporcionar estos valiosos documentos. Expresó su esperanza de que esta historia sea transmitida a las nuevas generaciones y contribuya a fortalecer la amistad entre Vietnam y Japón en la nueva era./.