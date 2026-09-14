Líder vietnamita destaca la educación como clave para el talento del futuro

En agosto de 1945, aprovechando una oportunidad "única en mil años" y bajo el liderazgo del Partido —encabezado por el Presidente Ho Chi Minh—, el pueblo vietnamita se levantó para iniciar el Levantamiento General, tomando el poder a escala nacional y abriendo una nueva era para el país. La victoria de la Revolución de Agosto de 1945 marcó el primer gran triunfo del pueblo bajo la dirección del Partido. Esta victoria también demostró la determinación y la sabiduría del Partido —liderado por el Presidente Ho Chi Minh— al elegir el camino correcto de la lucha revolucionaria.