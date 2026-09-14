Ciudad Ho Chi Minh acelera formación de personal para desarrollar su red ferroviaria urbana

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ciudad Ho Chi Minh necesitará decenas de miles de trabajadores técnicos altamente calificados para atender los proyectos de inversión y desarrollo de su red de ferrocarril urbano, mientras que los recursos humanos disponibles actualmente solo cubren una pequeña parte de la demanda.



Fuente potencial de recursos humanos



Según el plan de desarrollo del ferrocarril urbano para los próximos cinco años, la ciudad se propone completar seis líneas de metro con una longitud total de 187 kilómetros. Posteriormente, para 2035, prevé poner en servicio 14 líneas que sumarán 462 kilómetros.



Entre los proyectos prioritarios figura la Línea 2 del Metro, Ben Thanh-Tham Luong, cuya finalización y entrada en funcionamiento están previstas para 2030, junto con otras líneas de inversión prioritaria.



Este ambicioso programa plantea un urgente desafío en materia de recursos humanos para avanzar hacia un sistema de transporte inteligente y moderno.



Le Minh Triet, director de la Compañía de Ferrocarriles Urbanos No. 1 de Ciudad Ho Chi Minh (HURC1), señaló que solo la operación de la Línea 1 del Metro de la urbe ya requiere entre cientos y miles de trabajadores en distintas especialidades. Cuando se desarrollen varias líneas vitales de metro, la demanda de personal aumentará considerablemente.



Para operar la Línea 1 del Metro, Ben Thanh-Suoi Tien, la entidad gestora cuenta con un equipo de unas 700 personas encargadas de mantener en circulación cerca de 200 viajes diarios. Recientemente, HURC1 abrió una convocatoria para contratar a 168 trabajadores que recibirán formación en la transferencia de tecnología para la operación y el mantenimiento de la línea ferroviaria LRT Phu Quoc.



Cooperación para formar recursos humanos y dominar la tecnología ferroviaria



De acuerdo con el Plan de formación y capacitación de recursos humanos para el desarrollo de la red de ferrocarril urbano, aprobado por el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, la metrópolis necesitará alrededor de 70.000 trabajadores hasta 2030 para respaldar el proceso de inversión y desarrollo del sistema de metro.



De este total, se prevé una demanda de unas 30.000 personas para las actividades de operación y explotación y para el personal técnico, mientras que el sector de la construcción requerirá alrededor de 12.000 trabajadores.



La Autoridad de Gestión de Ferrocarriles Urbanos de Ciudad Ho Chi Minh (MAUR) y la Corporación Global de Tecnología y Telecomunicaciones (GTEL) firman un memorando de entendimiento sobre la cooperación en investigación para la integración de sistemas y la recepción de transferencia tecnológica en la red de ferrocarriles urbanos. (Foto: VNA)



La ciudad también elaboró un plan de formación para el período 2030-2045, con una necesidad de personal casi dos veces superior a la prevista para la etapa 2025-2030, en respuesta al desarrollo e inversión de una red de metro que alcanzará unos 700 kilómetros.



Según el Plan Maestro de Ciudad Ho Chi Minh con visión de 100 años, la localidad aspira a completar para 2045 toda su red ferroviaria urbana, integrada por 19 líneas y con una extensión aproximada de 1.012 kilómetros.



Estas exigencias plantean a las universidades y centros de investigación la necesidad de priorizar la formación de ingenieros altamente calificados, especialmente en áreas como la ingeniería de transporte inteligente, con el propósito de preparar una nueva generación de profesionales con una visión sistémica capaz de liderar el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura en Vietnam.



Nguyen Quoc Trung, subdirector general de la empresa de inversión inmobiliaria Dai Quang Minh, perteneciente al grupo THACO, consideró que la formación y estandarización de los recursos humanos debe convertirse en una prioridad y un factor decisivo para la ciudad, ya que Vietnam no puede depender indefinidamente de la tecnología y las soluciones de construcción proporcionadas por contratistas extranjeros.



En este sentido, el dominio de la tecnología para la construcción de líneas de metro constituye una de las prioridades de THACO, que paralelamente prepara las condiciones necesarias para contribuir al desarrollo de la industria ferroviaria nacional.



Recientemente, la Autoridad de Gestión del Ferrocarril Urbano de Ciudad Ho Chi Minh (MAUR) y la Corporación Global de Tecnología y Telecomunicaciones (GTEL) firmaron un memorando de entendimiento sobre la cooperación en investigación para la integración de sistemas y la recepción de transferencia tecnológica en la red de ferrocarriles urbanos.



En una primera etapa, la cooperación se centrará en la investigación y aplicación de estas tecnologías en la Línea 2 del Metro, Ben Thanh-Tham Luong, y en otras líneas ferroviarias urbanas que se ejecutarán durante el período 2026-2030, con el objetivo de estudiar, recibir y avanzar progresivamente hacia el dominio de las tecnologías de los principales subsistemas del ferrocarril urbano./.