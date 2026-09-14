Vietnam avanza hacia su meta de crecimiento de dos dígitos pese a presiones económicas

Hanoi (VNA) - Pese a la tendencia positiva de la economía vietnamita en los primeros ocho meses de 2026, para alcanzar el objetivo de un crecimiento de dos dígitos, los últimos meses del año seguirán siendo una etapa decisiva y marcada por numerosas presiones.

En los primeros ocho meses del año, los ingresos del presupuesto estatal se estimaron en más de 2 mil billones de VND (78 mil millones de dólares), equivalentes al 80,2% de la previsión anual y un aumento interanual del 16,2%. El desembolso de capital de inversión pública alcanzó 509,6 billones de VND (19,5 mil millones de dólares), equivalente al 49,8% del plan.

El capital de inversión extranjera directa (IED) registrado alcanzó 40,63 mil millones de dólares, un aumento del 55,4%, mientras que el capital desembolsado llegó a 17,25 mil millones de dólares, la cifra más alta para un período de ocho meses en los últimos cinco años, con un incremento del 12%.

El comercio exterior totalizó 770 mil millones de dólares, un aumento del 28,7%. Las exportaciones alcanzaron 374 mil millones de dólares, un 22,4% más, y las importaciones 395 mil millones, un 35,3% más. Tanto la atracción de IED como el comercio exterior registraron niveles récord.

Según el Ministerio de Finanzas, la producción industrial continuó siendo un punto destacado. El Índice de Producción Industrial (IPI) aumentó un 14,4% en agosto y un 11,9% en los primeros ocho meses. En particular, la industria de transformación y manufactura creció un 14,6% en agosto y un 12,5% en los primeros ocho meses, frente al 10% registrado en el mismo período de 2025.

El Índice de Gestores de Compras (PMI) del sector manufacturero vietnamita se situó en 53,3 puntos en agosto, frente a los 52,9 puntos de julio, manteniéndose por encima del umbral de 50 puntos por decimocuarto mes consecutivo. Según S&P Global, tanto la producción como los nuevos pedidos aumentaron con fuerza, impulsados por el desarrollo de nuevos productos y la mejora de la demanda de los clientes.

Otros sectores también registraron resultados positivos. Las ventas minoristas de bienes y los ingresos por servicios de consumo aumentaron un 13,3% en los primeros ocho meses, mientras que Vietnam recibió 15,9 millones de visitantes internacionales, un 14,4% más interanual. El número de empresas que ingresaron o regresaron al mercado alcanzó 206.400, superando las 157.400 empresas que abandonaron el mercado y elevando a alrededor de 1,08 millones el número de empresas en funcionamiento.

No obstante, el objetivo de un crecimiento del 10% o más sigue enfrentando importantes presiones. El PIB aumentó un 8,18% en el primer semestre, mientras que el IPC medio de los primeros ocho meses subió un 4,45 %, cerca del objetivo de controlar la inflación en torno al 4,5%. El Ministerio de Finanzas calcula que, para lograr un crecimiento anual del PIB del 10%, este deberá crecer un 11,7% en el segundo semestre.

Además, la demanda interna real aún no es elevada, ya que las ventas minoristas, excluyendo el efecto de los precios, solo aumentaron un 7,6%. El déficit comercial alcanzó 20,46 mil millones de dólares en los primeros ocho meses. Las exportaciones de algunos productos clave mostraron una tendencia a la baja o un crecimiento moderado. El desembolso de la inversión pública tampoco ha cumplido las expectativas: seis ministerios y organismos registraron tasas inferiores al 10% o aún no habían realizado desembolsos, mientras que 14 proyectos de transporte prioritarios presentaron tasas inferiores al 5%.

Los esfuerzos por impulsar el consumo interno, junto con un seguimiento riguroso de las fluctuaciones de precios, contribuirán a generar un impulso para un crecimiento económico estable en los últimos meses de 2026. Foto: VNA

Ante estas presiones, el Gobierno exige aplicar con determinación medidas para mantener el objetivo de crecimiento de dos dígitos, preservar la estabilidad macroeconómica y controlar la inflación en torno al 4,5%. El primer ministro Le Minh Hung subrayó que este es el momento de “acelerar y dar un salto adelante”.

En la recta final del año, se debe priorizar el desembolso del 100% del plan de inversión pública, evitando concentrarlo en los últimos meses; aplicar una política monetaria flexible y orientar el crédito hacia la producción, las exportaciones y los sectores y proyectos que actúan como motores del crecimiento.

Al mismo tiempo, es necesario seguir eliminando obstáculos para la producción y los negocios, resolver los problemas de los proyectos estancados y mejorar el entorno de inversión y empresarial, así como perfeccionar las instituciones y políticas./.

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