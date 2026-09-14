Política

Vietnam busca fortalecer vínculos efectivos y sustantivos con Arabia Saudita

Vietnam y Arabia Saudita acordaron impulsar la cooperación bilateral en energía, comercio, inversión, tecnología e infraestructuras.

El primer ministro Le Minh Hung recibe al ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud. (Foto: VNA)
El primer ministro Le Minh Hung recibe al ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud. (Foto: VNA)

Nueva Delhi (VNA) – El primer ministro Le Minh Hung recibió el 13 de septiembre (hora local) al ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, al margen de la 18.ª Cumbre de los BRICS, celebrada en Nueva Delhi, India.

El premier felicitó a Arabia Saudita por sus logros en los ámbitos político, socioeconómico y otros, que han contribuido a reforzar el papel y la posición del país tanto en la región como en el escenario internacional. Asimismo, transmitió los saludos del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, al rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, así como su invitación a visitar Vietnam próximamente.

Tras destacar que Arabia Saudita es uno de los socios más importantes de Vietnam en Oriente Medio, el premier Le Minh Hung expresó su satisfacción por los avances registrados en las relaciones bilaterales en los últimos años y manifestó la voluntad de trabajar conjuntamente con Arabia Saudita para profundizar los vínculos de manera más efectiva y sustantiva, en beneficio de los pueblos de ambos países.

Por su parte, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, jefe de la delegación saudí en la cumbre, expresó su admiración por los logros alcanzados por Vietnam en materia de desarrollo. Señaló que, pese a los importantes avances registrados en las relaciones bilaterales, estas aún no reflejan plenamente el potencial y las fortalezas de ambos países.

El príncipe Faisal reafirmó que Arabia Saudita concede gran importancia al papel de Vietnam y desea seguir impulsando los vínculos bilaterales de forma más sustantiva y efectiva.

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Panorama de la cita (Foto: VNA)


Le Minh Hung propuso que ambos países sigan fortaleciendo la confianza política mediante el intercambio de delegaciones de todos los niveles, especialmente de alto nivel, y profundicen la cooperación en el sector energético. Dijo que Vietnam respalda la propuesta saudí de establecer un grupo de trabajo bilateral que estudie en profundidad la cooperación en materia de reservas energéticas y proyectos conjuntos concretos.

Asimismo, instó a ambas partes a promover el comercio y la apertura de mercados, y pidió a Arabia Saudita que levante la suspensión temporal de las importaciones de productos pesqueros y acuícolas vietnamitas, apoye a Vietnam en el desarrollo de la industria Halal y aumente las inversiones en el país en sectores como la energía, la tecnología y las infraestructuras.

El príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, quien expresó su pleno acuerdo con las orientaciones planteadas por el líder vietnamita, se comprometió a coordinar de inmediato con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam y los organismos saudíes competentes para convertir estas propuestas en resultados concretos.

Añadió que trabajará con el Ministerio de Energía de Arabia Saudita para abordar próximamente la cooperación energética con Vietnam y propuso que ambos Gobiernos faciliten una conexión más directa entre las empresas de los dos países./.

VNA
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