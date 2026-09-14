Comunidad vietnamita en el extranjero, importante recurso para impulsar economía nacional

Beijing (VNA) - La Resolución No. 23-NQ/TW del Buró Político reviste gran importancia para aprovechar los recursos de la comunidad vietnamita en el extranjero y generar nuevos motores para el desarrollo económico, científico-tecnológico y la apertura e integración internacional de Vietnam, afirmó el profesor Qu Qiang, de la Universidad Minzu de China y comentarista de la Televisión Central de China (CGTN).



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en China, Qu Qiang señaló que la comunidad vietnamita en el extranjero constituye un importante recurso, con unos seis millones de personas residentes en numerosos países y regiones, principalmente en América del Norte, Asia y el Sudeste Asiático. Se trata, según el experto, de una comunidad dinámica, con numerosos talentos y vínculos cada vez más estrechos con la economía nacional.



El experto chino señaló que, en el pasado, las políticas de Vietnam consideraban principalmente a la comunidad vietnamita en el extranjero como una comunidad cultural con la que era necesario mantener los vínculos, sin aprovechar plenamente su potencial como recurso económico, intelectual, científico y tecnológico.



Sin embargo, a medida que la economía vietnamita se desarrolla y se integra cada vez más profundamente en la economía mundial, los vínculos entre la comunidad vietnamita en el extranjero y la economía nacional también se han estrechado.



Según Qu Qiang, Vietnam reconoce cada vez más el valor de la red de compatriotas en el exterior, que puede contribuir a conectar con mercados, conocer las condiciones y el entorno empresarial de los países de residencia, establecer relaciones de cooperación internacional y atraer talentos para que regresen y contribuyan al desarrollo nacional.



El profesor Qu Qiang citó las experiencias de países como Corea del Sur, la India y China en la formulación de políticas hacia sus comunidades en el exterior, y destacó las importantes contribuciones de los vietnamitas residentes fuera del país en diversos ámbitos.



Vietnam cuenta actualmente con numerosos empresarios, científicos, profesores y expertos exitosos en el extranjero, quienes no solo contribuyen a promover la cultura vietnamita, sino que también pueden convertirse en importantes puentes para la cooperación económica, la formación de recursos humanos, la ciencia y tecnología y la innovación.



En nuevos ámbitos tecnológicos como la inteligencia artificial (IA), la red de vietnamitas en el extranjero puede desempeñar un papel especialmente útil, afirmó. En la cooperación en materia de IA entre Vietnam y China, por ejemplo, expertos vietnamitas que trabajan en Estados Unidos, Francia y otros países pueden actuar como puente y contribuir a ampliar las redes de cooperación de Vietnam con la comunidad científica y tecnológica internacional.



A juicio del experto, este constituye un recurso de gran importancia no sólo en términos económicos, sino también científicos, tecnológicos y de recursos humanos, que permitirá a Vietnam acceder a redes internacionales de cooperación más amplias.



Desde esta perspectiva, Qu Qiang consideró que la Resolución No. 23 refleja un cambio en la percepción y las políticas de Vietnam hacia la comunidad vietnamita en el extranjero, reconociéndola cada vez más claramente como un importante recurso para el desarrollo nacional. Esto, según afirmó, demuestra que la determinación del Gobierno vietnamita de abrirse al mundo y profundizar la apertura no ha cambiado, sino que se ha fortalecido.



Respecto a las perspectivas de la economía vietnamita en los próximos años, el experto chino señaló que mantener una política de apertura y estabilidad, al tiempo que se impulsa la modernización tecnológica y científica, sentará las bases para una nueva etapa de crecimiento.



Según Qu Qiang, Vietnam podría entrar en los próximos dos o tres años en una nueva etapa de rápido desarrollo, impulsada por el cumplimiento de los objetivos de infraestructura y la ejecución de grandes proyectos de transporte y energía.



La Resolución No. 23 no solo refleja la creciente atención de Vietnam a los recursos de la comunidad vietnamita en el extranjero, sino también su determinación de movilizar y conectar eficazmente los recursos nacionales e internacionales al servicio del desarrollo.



El aprovechamiento de los recursos de la comunidad vietnamita en el extranjero, la profundización de la apertura y la integración internacional, el impulso de la ciencia y tecnología y la modernización de la infraestructura generarán nuevos motores para que Vietnam entre en una nueva etapa de desarrollo, cumpla importantes objetivos trazados y siente bases sólidas para alcanzar un crecimiento elevado, un desarrollo rápido y sostenible en los próximos años./.

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