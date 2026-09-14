Vietnam y Reino Unido amplían oportunidades para el Centro Financiero Internacional

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La cooperación financiera se está convirtiendo en un contenido importante de la asociación estratégica integral entre Vietnam y el Reino Unido, especialmente en el contexto de que Vietnam acelera la construcción del Centro Financiero Internacional (VIFC).

El desarrollo del mercado de capitales, la mejora de los estándares de gobernanza y la formación de recursos humanos capaces de cumplir los requisitos internacionales son considerados factores clave para atraer flujos de capital e instituciones financieras globales.

Estos contenidos fueron debatidos en la Conferencia de Alto Nivel sobre Servicios Financieros Reino Unido-Vietnam 2026, celebrada hoy en Ciudad Ho Chi Minh y organizada por la Embajada de Londres en Hanoi, la Cámara de Comercio Británica en Vietnam (BritCham) y Dragon Capital.

El vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Cong Vinh, afirmó que la cooperación financiera constituye un pilar importante de las relaciones bilaterales. La ciudad valora el acompañamiento de los socios británicos, incluido el Centro Financiero de Londres, en el proceso de construcción del VIFC en Ciudad Ho Chi Minh.

Según Nguyen Cong Vinh, las necesidades de inversión en infraestructura de transporte, transición verde y transformación digital, así como en el fortalecimiento de la competitividad empresarial, requieren fuentes de financiación a largo plazo, diversificadas y a costos razonables.

Por ello, la ciudad considera el desarrollo del VIFC una tarea estratégica para conectar los flujos de capital internacional con las necesidades de desarrollo, crear servicios financieros modernos y facilitar una participación más profunda de las empresas vietnamitas en el mercado mundial.

Susan Langley, alcaldesa del distrito financiero de Londres, interviene en la conferencia. Foto: VNA

Además de las políticas especiales previstas en la Resolución 222/2025/QH15, la Ley de Desarrollo Urbano, aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de agosto de 2026, proporciona una base jurídica adicional para vincular las actividades del VIFC con proyectos estratégicos y ampliar los instrumentos de movilización de capital para infraestructura.

El VIFC está pasando de la etapa de construcción institucional a una fase de operación efectiva y prevé lanzar este año sus primeros productos financieros fundamentales, incluidos los bonos municipales y los bonos para proyectos de infraestructura.

El embajador británico en Vietnam, Iain Frew, afirmó que la asociación estratégica integral entre ambos países se está ampliando más allá del comercio y la inversión. La cooperación financiera se centra en ampliar el acceso a la financiación, movilizar capital para la transición verde y fortalecer los pilares fundamentales del sistema financiero.

La alcaldesa financiera de City de Londres, Susan Langley, valoró los avances de Vietnam, que están siendo reconocidos internacionalmente. Puntualizó que la decisión de FTSE Russell de elevar a Vietnam de mercado fronterizo a mercado emergente secundario refleja mejoras en las regulaciones, las actividades de intermediación y la capacidad de movilización de capital.

Por su parte, Dominic Scriven, presidente de la empresa financiera Dragon Capital, consideró que el mercado de capitales vietnamita ha logrado avances significativos, pero aún necesita mejorar su liquidez, ampliar la participación de los inversores y perfeccionar su infraestructura. El intercambio de experiencias con el Reino Unido, especialmente con Londres, puede ayudar a Vietnam a desarrollar el mercado de capitales en la nueva etapa./.

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