Vietnam y Canadá impulsan una cooperación económica más diversificada

Ottawa (VNA) – La cooperación económica entre Vietnam y Canadá está evolucionando más allá del comercio de mercancías hacia ámbitos como la inversión, la tecnología, la energía y la manufactura, en un contexto en el que ambos países buscan diversificar sus mercados y cadenas de suministro, según expertos.



Vietnam es actualmente el mayor socio comercial de Canadá en la ASEAN. Al amparo del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), ambos países están ampliando sus relaciones económicas bilaterales hacia sectores de mayor valor añadido, entre ellos las energías limpias, los minerales críticos, la tecnología avanzada, la manufactura y la integración en las cadenas de valor.



La tercera reunión del Comité Económico Conjunto Vietnam-Canadá y el reciente Foro Empresarial Vietnam-Canadá pusieron de manifiesto esta evolución. Las áreas de interés común se han ampliado, pasando de ámbitos como la agricultura, los bienes de consumo y la inversión tradicional a sectores como las energías limpias, los minerales críticos, la tecnología avanzada, la industria aeroespacial, la defensa y la economía del conocimiento.



En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Canadá, Vina Nadjibulla, directora ejecutiva del Centro de Estrategia Estatal de Canadá (Centre for Strategic Statecraft of Canada), señaló que el comercio bilateral ha experimentado un crecimiento considerable, aunque todavía existe un amplio margen para seguir expandiéndolo. Añadió que el CPTPP ha contribuido a facilitar el acceso de las empresas de ambos países a sus respectivos mercados.



Según Tran Thu Quynh, consejera comercial de la Embajada de Vietnam en Canadá, el mecanismo del Comité Económico Conjunto y el interés de ambos gobiernos están creando nuevos motores de crecimiento. Entre las prioridades para los próximos años figuran la tecnología, la energía, los minerales críticos, la tecnología avanzada e incluso la cooperación en el sector de la defensa.



Del comercio a la cooperación industrial



A corto plazo, Canadá cuenta con ventajas claras en ámbitos como los recursos naturales, los productos agrícolas y la energía. Sin embargo, el senador Yuen Pau Woo, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Canadá-Vietnam, consideró que el mayor potencial a largo plazo se encuentra en una cooperación más estrecha en la industria, la manufactura avanzada y las energías renovables.



Explicó que Canadá puede aportar abundantes recursos naturales, productos agrícolas y energéticos a los mercados asiáticos, incluido Vietnam, mientras que la oportunidad a largo plazo reside en desarrollar conjuntamente capacidades industriales y generar mayor valor añadido.



Los sectores de la energía y la tecnología reflejan claramente esta complementariedad. Nadjibulla señaló que Canadá podría cooperar con Vietnam en ámbitos que abarcan desde el gas natural licuado, el hidrógeno y la captura de carbono hasta la energía nuclear y las renovables. La inteligencia artificial, la tecnología cuántica, la industria aeroespacial y la defensa también se perfilan como nuevos ámbitos de cooperación.



Se insta a las empresas a profundizar su participación en las cadenas de valor



Esta agenda de cooperación más amplia plantea nuevos retos para las empresas vietnamitas. Según la Oficina Comercial de Vietnam en Canadá, el objetivo no debe limitarse a incrementar las exportaciones, sino también a elevar el valor de las marcas, consolidar una presencia directa en el mercado canadiense y participar más activamente en las redes internacionales de distribución, producción y servicios.



Vincular el comercio con la producción y aprovechar de manera más eficaz los acuerdos de libre comercio entre ambos países podría contribuir a conectar las cadenas de suministro con las cadenas productivas.



Señaló que este cambio podría sentar las bases para una mayor coordinación entre las políticas comerciales e industriales, impulsar una cooperación más sustancial y reforzar aún más las relaciones bilaterales.



Por su parte, Yuen Pau Woo destacó la importancia de contar con un entorno normativo sólido y señaló que las relaciones internacionales, los acuerdos comerciales y la política exterior pueden tener un impacto directo en los vínculos con Vietnam. Por ello, consideró necesario que los responsables de la formulación de políticas conozcan mejor Vietnam y comprendan la importancia estratégica que este país tiene para Canadá.



Desde el comercio de mercancías hasta los vínculos productivos, y de los sectores tradicionales a la energía, la tecnología y la economía del conocimiento, las relaciones entre Vietnam y Canadá están generando conexiones cada vez más diversificadas, sentando así una base más sólida para profundizar y ampliar la cooperación económica bilateral./.

VNA