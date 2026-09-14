Thanh Thuy y Quang Kiet, abanderados de Vietnam en los 20.º Juegos Asiáticos

Hanoi (VNA) – La estrella del voleibol Le Thanh Thuy y el defensa central de la selección sub-23 de fútbol de Vietnam, Dinh Quang Kiet, han sido designados abanderados de la delegación vietnamita para la ceremonia inaugural de los 20.º Juegos Asiáticos (ASIAD), que se celebrarán en Aichi-Nagoya, Japón.



Ambos encabezarán la delegación vietnamita durante la ceremonia de apertura, prevista para el 19 de septiembre, según informó Nguyen Hong Minh, subdirector general de la Autoridad Deportiva de Vietnam y jefe de la delegación.



Para Thanh Thuy, será la segunda vez consecutiva que ejerza como abanderada de Vietnam en un gran evento multideportivo. La destacada jugadora de la selección nacional también portó la bandera en la ceremonia inaugural de los 33.º Juegos del Sudeste Asiático (SEA Games), celebrados en Tailandia el año pasado.



Los 20.º ASIAD supondrán el debut de Quang Kiet como abanderado. El defensa central de la selección sub-23 de Vietnam y del Club de Fútbol de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh compartirá este honor con Thanh Thuy durante el desfile inaugural.



Los Juegos se celebrarán del 19 de septiembre al 4 de octubre y reunirán 43 deportes, 71 disciplinas y 469 pruebas con medallas en juego.



Vietnam enviará una delegación de cerca de 500 integrantes y aspira a conquistar al menos cuatro medallas de oro en la mayor cita multideportiva del continente.



Para Thanh Thuy y Quang Kiet, portar la bandera nacional marcará el inicio de la participación de Vietnam en los 20.º ASIAD y constituirá un motivo de orgullo al representar al país frente a la élite deportiva de Asia./.

VNA