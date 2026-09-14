Amplían espacios culturales para convertir el patrimonio en motor del desarrollo

Hanoi (VNA) – La cultura se concibe cada vez más no solo como un valor que preservar, sino también como un recurso capaz de impulsar el desarrollo. En todo Vietnam, las localidades están ampliando los espacios culturales, fomentando la creatividad y vinculando el patrimonio con el turismo, en línea con el espíritu de la Resolución n.º 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo cultural.



Más espacio y recursos para la cultura



Ciudad Ho Chi Minh cuenta con un enorme potencial cultural, pero convertirlo en valor para el desarrollo requiere reforzar las conexiones, identificar adecuadamente los recursos disponibles y establecer mecanismos apropiados, señalaron expertos durante un seminario celebrado el 7 de septiembre sobre la aplicación de la Resolución n.º 80-NQ/TW.



Tran Thanh Vuong, jefe de la División de Fomento de Estilos de Vida Culturales y Familiares del Departamento Municipal de Cultura y Deporte, señaló que la resolución introduce un nuevo enfoque orientado a movilizar recursos de inversión, desarrollar las industrias culturales y mejorar la gestión del sector.



La ciudad cuenta con unos 97.000 trabajadores directos y 17.670 empresas vinculadas a las industrias culturales. En 2025, este sector aportó cerca del 5,7% del producto interior bruto regional (PIBR) de la ciudad, y se prevé que la proporción aumente hasta entre el 7% y el 7,2% para 2030.



Sin embargo, los mecanismos de colaboración público-privada todavía afrontan dificultades, los recursos extrapresupuestarios siguen siendo limitados y la inversión continúa concentrándose principalmente en infraestructuras, en detrimento de los recursos humanos creativos, la transformación digital y los datos culturales.



La profesora asociada y doctora Truong Thi Hien, presidenta de la Asociación de Mujeres Intelectuales de Ciudad Ho Chi Minh, instó a reforzar las industrias culturales y la economía creativa para convertir la cultura en un nuevo motor de desarrollo. Con mecanismos adecuados e inversiones específicas, Ciudad Ho Chi Minh podría convertirse en un centro cultural y creativo del Sudeste Asiático, afirmó.



Durante un seminario celebrado el 9 de septiembre sobre las industrias culturales y el cine vinculados al turismo y la conservación del patrimonio, la Artista del Pueblo Nguyen Thi Thanh Thuy, subdirectora del Departamento Municipal de Cultura y Deporte, señaló que la designación de la urbe como Ciudad Creativa de la UNESCO en la categoría de Cine supone tanto un honor como una responsabilidad. Es necesario ampliar los espacios creativos y establecer vínculos más estrechos entre el cine, el patrimonio, el turismo y la promoción del destino.



Se espera que el proyectado parque portuario y los espacios culturales de Nha Rong-Khanh Hoi, situados a ambos lados del río Saigón, proporcionen más espacio para las comunidades creativas.



Por su parte, Pham Thi Thanh Huong, jefa de la División de Cultura de la Oficina de la UNESCO en Vietnam, señaló que formar parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO en la categoría de Cine abre oportunidades de cooperación internacional en ámbitos como la tecnología, los recursos humanos, los mercados y la coproducción.



Ampliación de espacios y promoción del patrimonio



La segunda edición del Festival Thang Long-Hanoi 2026, celebrada en la Ciudadela Imperial de Thang Long del 11 al 20 de septiembre, reunió más de 20 actividades culturales, artísticas y turísticas, con la participación de más de 3.000 artistas e intérpretes y más de 100 artesanos y comunidades dedicadas a la preservación del patrimonio.



Vu Thu Ha, vicepresidenta del Comité Popular Municipal, afirmó que el rico patrimonio de Hanoi constituye una base para impulsar un desarrollo sustentado en la civilización, la identidad, la creatividad, la integración y la conectividad. El patrimonio debe preservarse, pero también adaptarse a la vida contemporánea y convertirse en “activos vivos” capaces de impulsar las industrias culturales.



Por otra parte, el 6 de septiembre se inauguró en Quy Nhon, provincia de Gia Lai, una exposición turística y cultural que reunió a 16 provincias y ciudades para presentar su patrimonio, paisajes, productos turísticos, artesanías, gastronomía y especialidades locales, creando nuevas oportunidades de conexión entre destinos y cooperación.



La cultura se difunde a través de los festivales de otoño



Muchas localidades también aprovechan los festivales de otoño para preservar el patrimonio, promover las tradiciones e impulsar el turismo.



En Hai Phong, el Festival de Otoño Con Son-Kiep Bac 2026, previsto del 26 de septiembre al 4 de octubre, incluirá ceremonias conmemorativas, actividades culturales y artísticas, experiencias relacionadas con el patrimonio y acciones de promoción turística.



Uno de los momentos más destacados será la presentación de la identidad visual del complejo patrimonial Yen Tu-Vinh Nghiem-Con Son-Kiep Bac, tras su inscripción por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.



En Tuyen Quang, el Festival Thanh Tuyen 2026, que se celebrará del 19 al 25 de septiembre, combinará actividades culturales, artísticas, turísticas, deportivas y comerciales. Entre ellas destacan los desfiles de carrozas con farolillos temáticos y una feria agrícola y de artesanía vinculada al turismo, en el marco de la iniciativa “Una Comuna, Un Producto” (OCOP).



Do Hung Duc, vicepresidente del Comité Popular provincial, señaló que el evento tiene como objetivo promover los valores culturales, históricos y naturales de la localidad, al tiempo que ayuda a empresas, artesanos y residentes a comercializar sus productos, acceder a nuevos mercados y desarrollar propuestas turísticas innovadoras.



Estas iniciativas amplían las oportunidades para preservar, transmitir y promover el patrimonio en la vida contemporánea, al tiempo que estrechan los vínculos entre la cultura, el turismo y las industrias culturales y convierten los objetivos de la Resolución n.º 80 en acciones concretas./.

VNA