Colores del Festival de Medio Otoño regresan al Casco Antiguo de Hanoi

Hanoi (VNA) - Faroles con forma de estrella y de carpa, máscaras de papel maché, figuritas de arcilla, cabezas de león, el redoble de los tambores y los vibrantes colores de la calle Hang Ma vuelven a llenar de vida el Casco Antiguo de Hanoi con motivo del Festival de Medio Otoño.



El mercado tradicional del Festival de Medio Otoño 2026 no solo despierta recuerdos entre varias generaciones de hanoyenses, sino que también ofrece un singular espacio cultural que enriquece la experiencia de los visitantes durante la luna llena del octavo mes lunar.



Redescubrir el Festival de Medio Otoño en el corazón del Casco Antiguo



En estos días, la calle Hang Ma cobra especial vitalidad con numerosos puestos que ofrecen faroles de estrellas y de carpas, máscaras de papel maché, figuritas de arcilla, juguetes folclóricos y diversos artículos decorativos vinculados al Festival de Medio Otoño.



Al caer la tarde, el ambiente se vuelve todavía más animado. Las familias acuden con sus hijos para recorrer los puestos y comprar juguetes; los jóvenes buscan rincones llenos de color para tomar fotografías, mientras los turistas se sumergen en la multitud para experimentar de cerca la atmósfera característica del Festival de Medio Otoño de Hanoi.



Para muchas familias, la visita no representa únicamente una oportunidad de compras, sino también una ocasión para que los padres acerquen a sus hijos a los juguetes y las costumbres tradicionales de esta festividad.



Un padre señaló que su familia adquirió una linterna y un juguete folclórico tradicional para cada niño, con el objetivo de ayudarles a comprender que el Festival de Medio Otoño no se limita a los pasteles de luna, sino que está estrechamente ligado a numerosos valores culturales transmitidos de generación en generación.



Para los jóvenes, la calle Hang Ma resulta especialmente atractiva por su ambiente deslumbrante y colorido, así como por la sensación de nostalgia que despierta. Recorrer sus puestos y fotografiarse entre los juguetes tradicionales también les permite conocer mejor objetos que han acompañado a varias generaciones de hanoyenses.



La combinación de los recuerdos de los adultos, la alegría de los niños y las nuevas experiencias de los jóvenes permite que el Festival de Medio Otoño en el Casco Antiguo preserve la tradición y, al mismo tiempo, se adapte a la vida contemporánea.



Los turistas toman fotos de las actividades artístitas desarrolladas con motivo del Festival del Medio Otoño. (Foto: VNA)



Una experiencia vinculada a los valores del patrimonio

El Festival Tradicional de Medio Otoño 2026 del Casco Antiguo de Hanoi se celebrará del 11 al 25 de septiembre, correspondientes al primero y decimoquinto día del octavo mes lunar, bajo el lema “Honrar, preservar y difundir los valores del Festival Tradicional de Medio Otoño”.



El espacio principal de las actividades se concentra en la calle Hang Ma, desde la intersección con Hang Duong hasta el cruce con Hang Cot.



Una de las características destacadas del programa es su conexión con otros espacios culturales del Casco Antiguo. Desde Hang Ma, los visitantes pueden participar en el programa “Festival de la Luna del Casco Antiguo 2026”, en el número 22 de la calle Hang Buom; disfrutar del espacio “Bienvenida a la Luna”, en la Casa del Patrimonio, ubicada en el número 87 de Ma May; o conocer más sobre las tradicionales cabezas de león en el Centro de Información Cultural Ho Guom, en el número 2 de la calle Le Thai To.



Esta interconexión configura un recorrido de descubrimiento del Festival de Medio Otoño estrechamente ligado al patrimonio de Hanoi, que permite a los visitantes no solo contemplar la celebración, sino también experimentar de manera directa sus valores culturales.



Un atractivo adicional para el turismo otoñal



Las actividades estacionales del Festival de Medio Otoño aportan un atractivo adicional al Casco Antiguo y al lago Hoan Kiem (Espada Restituida), al ofrecer experiencias singulares que solo pueden disfrutarse durante esta época del año.



El valor del mercado del Festival de Medio Otoño no reside únicamente en sus calles iluminadas y llenas de color, sino también en las historias culturales asociadas a los faroles de estrellas, las máscaras de papel maché, las cabezas de león y los juguetes folclóricos tradicionales.



La recuperación y puesta en valor de estas tradiciones en el Barrio Antiguo, combinada con actividades de visita, compras, fotografía y experiencias vinculadas al patrimonio, contribuye a diversificar la oferta turística del centro de Hanoi y a dinamizar las actividades comerciales y de servicios.



Durante el periodo de celebración del mercado, las calles donde se desarrolla el evento permanecerán cerradas al tráfico las 24 horas. Se habilitarán áreas de estacionamiento en la calle Thuoc Bac, en un tramo de Hang Ma y en la intersección de Hang Luoc con Hang Ruoi.



Las autoridades también reforzarán las medidas de seguridad, seguridad vial, prevención y control de incendios, inocuidad alimentaria e higiene ambiental para garantizar el desarrollo ordenado y seguro de las actividades.



En medio del acelerado ritmo de la vida moderna, el Festival de Medio Otoño en el Casco Antiguo no es solo un espacio vibrante de faroles y juguetes. Es también un lugar donde los valores tradicionales continúan transmitiéndose a través de nuevas experiencias, contribuyendo a enriquecer la oferta de turismo cultural de Hanoi./.