Turismo

Ciudad de Hue despierta potencial de turismo sostenible con “recursos verdes”

La ciudad de Hue promueve el turismo verde mediante ríos, lagunas, manglares, playas y patrimonio cultural, con el objetivo de impulsar un desarrollo sostenible.

El manglar Ru Cha. (Fuente: VNA)
El manglar Ru Cha. (Fuente: VNA)

Hue, Vietnam (VNA) - Además de su patrimonio cultural, la ciudad centrovietnamita de Hue cuenta con un rico ecosistema de “recursos verdes”, que se extiende desde las zonas montañosas y medianas hasta las llanuras, lagunas y el mar.

El sistema de los ríos Huong y Bo, la laguna Lap An, el complejo de lagunas Tam Giang-Cau Hai, el mayor del Sudeste Asiático, junto con las playas de Thuan An, Canh Duong y Lang Co, los bosques primarios y las aldeas tradicionales constituyen una sólida base para orientar el desarrollo del turismo verde.

Gracias a ello, los visitantes no solo pueden conocer el patrimonio, sino también practicar actividades como paddle surf, ciclismo, paseos en barco, turismo de playa y experiencias culturales comunitarias.

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Visitantes en Hue durante las recientes vacaciones del Día Nacional. (Fuente: VNA)

En el barrio de Hoa Chau, el manglar Ru Cha, el mayor de la laguna Tam Giang, junto con la zona de humedales Con Te, son destinos que atraen a numerosos visitantes.

Durante las recientes vacaciones del Día Nacional (2 de septiembre), el barrio de Hoa Chau puso a prueba un modelo de turismo ecológico comunitario en Ru Cha, que permite a los visitantes contemplar el paisaje de la laguna, recorrer senderos a través del bosque y conocer la vida de la población local.

De manera similar, la aldea de Ngu My Thanh, en la comuna de Dan Dien, está desarrollando un modelo turístico vinculado a las experiencias relacionadas con las actividades pesqueras tradicionales.

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En el río Huong. (Fuente: VNA)

Pham Cong Phuoc, vicepresidente del Comité Popular de la comuna de Dan Dien, señaló que la localidad está intensificando la sensibilización de la población para combinar la explotación de los recursos acuáticos con la protección y reforestación de 150 hectáreas de manglares en las 2.500 hectáreas de superficie de la laguna Tam Giang, con miras a desarrollar un turismo sostenible.

En particular, el río Huong es considerado un “eje verde” que conecta diversos productos turísticos. Desde principios de septiembre de 2026, Hue ha puesto en marcha una ruta turística que combina autobuses turísticos y embarcaciones eléctricas para llevar a los visitantes a descubrir el patrimonio desde la Ciudadela Imperial, a través de los ríos Huong, Dong Ba y Ngu Ha.

Tras una visita de inspección, Le Tri Thanh, presidente del Comité Popular de la ciudad de Hue, subrayó que la explotación de la infraestructura turística fluvial en el río Huong debe estudiarse de manera sistemática y a largo plazo, con el fin de prolongar la estancia de los visitantes, garantizando al mismo tiempo la conservación del paisaje, el medio ambiente y el patrimonio.

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En la laguna Chuon. (Fuente: VNA)

Asimismo, destinos como la laguna Chuon, la desembocadura marítima de Thuan An, el Parque Nacional Bach Ma y los sistemas de cascadas de Khe Tre, Phong Dien y A Luoi ofrecen un gran potencial para el turismo comunitario y de experiencias.

Un itinerario integral que combine la visita a la Ciudadela Imperial, los paseos en barco por el río, el ciclismo por las aldeas, y la exploración de las lagunas y el litoral permitirá ampliar el espacio de consumo turístico y distribuir los beneficios del turismo hacia las zonas rurales y costeras.

El desarrollo del turismo verde constituye precisamente una vía para que Hue preserve sus valores distintivos, genere medios de vida para la población y avance hacia la construcción de una ciudad patrimonial verde y habitable./.

VNA
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