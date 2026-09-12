El patrimonio cultural protagoniza Festival Thang Long – Hanoi 2026

Hanoi (VNA) – La segunda edición del Festival Thang Long – Hanoi 2026, bajo el lema “El flujo del patrimonio”, se inauguró con un espectacular espectáculo de fuegos artificiales, que contó con la presencia del viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc y otros funcionarios.



La ceremonia de apertura, celebrada anoche en la Ciudadela Imperial de Thang Long, reunió a cientos de artistas e intérpretes, quienes ofrecieron a residentes y visitantes un impresionante programa artístico de 90 minutos, marcado por la diversidad cultural. Al combinar patrimonio, arte, creatividad y tecnología, el festival busca acercar los valores culturales tradicionales al público, ampliar los intercambios internacionales y contribuir al desarrollo de las industrias culturales de Hanoi.



En su intervención, Vu Thu Ha, vicepresidenta del Comité Popular municipal, afirmó que Hanoi, centro político y administrativo del país, es una tierra con una historia milenaria de civilización, un espacio de patrimonio sagrado y talentos excepcionales, así como un lugar donde brilla el intelecto vietnamita.



"Hanoi posee una historia rica y un patrimonio cultural de gran amplitud y profundidad, formado a través de la convergencia de la cultura de Thang Long con las tradiciones culturales de las regiones de Doai, Dong, Kinh Bac y Son Nam Thuong", señaló.

Una de las actuaciones artísticas en el evento. (Fuente: VNA)

La integración de estos singulares patrimonios culturales ha configurado una Hanoi con una identidad propia, creando las condiciones para que se convierta en un centro dinámico y creativo de las industrias culturales, profundamente arraigado en sus valores identitarios, añadió.



Según la funcionaria, el Festival constituye un paso importante para consolidar a Hanoi como un destino cultural de primer nivel, donde convergen y se ponen en valor las tradiciones distintivas junto con un espíritu de innovación. Es también un espacio de encuentro entre artesanos populares, artistas contemporáneos y jóvenes creadores, que contribuyen a revitalizar y enriquecer una identidad cultural que fluye continuamente en el caudal del patrimonio cultural de la humanidad.



El programa artístico de la ceremonia inaugural se estructuró en tres capítulos, que recorrieron las profundas capas culturales de Thang Long – Hanoi y tendieron puentes entre el patrimonio regional y el arte internacional.



Numerosos artistas vietnamitas participaron en el evento, entre ellos el Artista del Pueblo Thanh Hoai, los Artistas Meritorios Van Ty y Van Khue, los cantantes Tung Duong, Kieu Anh y Nguyen Ngoc Anh, así como el grupo musical Oplus. El público también disfrutó de actuaciones de artistas internacionales, entre ellas la presentación de un grupo de Corea del Sur que interpretó samulnori, un género tradicional de percusión, acompañado de un desfile de moda de hanbok.



El programa combinó pantallas LED, efectos visuales dinámicos, sonido, iluminación láser y tecnología de realidad aumentada (RA) para ampliar el espacio escénico y llevar al escenario los monumentos emblemáticos y el rico patrimonio cultural de Hanoi.



Como puente visual, la tecnología de RA conectó las actuaciones en vivo en la Ciudadela Imperial de Thang Long con diversos sitios patrimoniales de la capital, creando una narrativa cultural fluida que trasciende el tiempo y el espacio./.