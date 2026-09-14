“Día de Vietnam 2026” impulsa los lazos entre localidades vietnamitas y japonesas

Tokio (VNA) – El evento “Día de Vietnam 2026” acercó la cultura, la gastronomía y los productos emblemáticos de Vietnam al público japonés, al tiempo que abrió nuevas oportunidades de cooperación entre localidades vietnamitas y prefecturas de Japón.



El evento de diplomacia económica y cultural y promoción comercial, bajo el lema “Día de Vietnam 2026: Descubre Vietnam – Conecta con Kyushu”, se celebró durante el fin de semana en la ciudad de Fukuoka, capital de la prefectura del mismo nombre.



La iniciativa fue organizada por el Consulado General de Vietnam en Fukuoka, en coordinación con las provincias vietnamitas de Bac Ninh, Ninh Binh, Thai Nguyen, Dak Lak y Dong Thap, así como con diversas organizaciones, asociaciones y comunidades empresariales de ambos países. El evento reunió a dirigentes de las prefecturas de Kyushu y Okinawa, organizaciones de amistad, empresas, miles de vietnamitas residentes en Japón y habitantes locales.



En la ceremonia inaugural, celebrada el 13 de septiembre, participaron la cónsul general de Vietnam en Fukuoka, Trinh Thi Mai Phuong; el gobernador de la prefectura de Fukuoka, Hattori Seitaro; los presidentes de las asambleas prefecturales de Saga y Kagoshima, Shinichi Miyahara y Shigeru Hidaka, respectivamente, así como dirigentes de otras prefecturas de Kyushu y Okinawa.



También estuvieron presentes representantes de la Asociación de Amistad Kyushu-Vietnam, de los consulados de Estados Unidos, India, Tailandia y China, además de numerosos representantes empresariales de Vietnam y Japón.



En su discurso de apertura, la cónsul general Trinh Thi Mai Phuong destacó que la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón atraviesa actualmente su etapa de mayor desarrollo.



Más allá de promover la imagen del país, su cultura tradicional, gastronomía y especialidades locales, el “Día de Vietnam 2026” constituye un puente para fomentar el entendimiento mutuo y fortalecer la cooperación en los ámbitos de la economía, el comercio, el turismo y los intercambios entre pueblos, tanto entre las localidades vietnamitas y la prefectura de Fukuoka como con otras localidades de Kyushu y Okinawa, afirmó.



Por su parte, el gobernador Hattori elogió la iniciativa del Consulado General de Vietnam y destacó las importantes contribuciones de la comunidad vietnamita al desarrollo socioeconómico de la prefectura de Fukuoka.



Asimismo, expresó su confianza en que el evento contribuirá a profundizar la amistad tradicional y abrirá nuevas oportunidades de cooperación, más eficaces y sustanciales, entre Fukuoka y sus socios vietnamitas. También señaló que la iniciativa ofrece una plataforma para ampliar la presencia de marcas y productos vietnamitas de alta calidad en las redes de distribución de Kyushu y, en general, en el mercado japonés.



Tras la ceremonia inaugural, los delegados recorrieron los puestos que exhibían productos del programa “Una Comuna, Un Producto” (OCOP) procedentes de distintas localidades vietnamitas y degustaron especialidades como lichi, yaca y longan deshidratados, además de diferentes variedades de té.



El evento atrajo a un gran número de visitantes desde su apertura, el 12 de septiembre, incluidos numerosos interesados en descubrir la gastronomía y los productos agrícolas del programa OCOP de Vietnam.



Los residentes de Fukuoka y visitantes internacionales tuvieron la oportunidad de degustar platos tradicionales vietnamitas y, al mismo tiempo, conocer mejor los productos OCOP y una amplia gama de alimentos procesados de alta calidad.



Las actividades culturales contribuyeron a realzar el atractivo del evento. Un espacio dedicado al Ao dai (Traje tradional vietnamita) permitió a los visitantes internacionales acercarse a este traje tradicional vietnamita; hasta la mañana del 13 de septiembre ya se habían exhibido más de 500 conjuntos.



Los juegos tradicionales, como el tira y afloja, el salto a la cuerda y la danza del bambú, también despertaron gran entusiasmo entre los residentes locales.



Por su parte, las actuaciones de jóvenes miembros de la comunidad vietnamita incluyeron conocidas melodías de su tierra natal y contribuyeron a estrechar los vínculos entre los vietnamitas residentes en Kyushu.



El programa también incluyó las secciones “Vietnam a través de mis ojos”, en la que jóvenes japoneses compartieron sus impresiones sobre el país y su gente, y “Vietnam en mí”, donde niños vietnamitas de segunda y tercera generación hablaron sobre la tierra de sus antepasados.



Durante el evento, los organizadores entregaron certificados de reconocimiento a personas que han contribuido a promover la imagen de Vietnam entre la población y las empresas locales.



El éxito del “Día de Vietnam 2026” volvió a poner de relieve el papel del Consulado General de Vietnam en Fukuoka como puente entre Vietnam y la prefectura de Fukuoka, así como con otras prefecturas de Kyushu y Okinawa.



Asimismo, el evento brindó a la comunidad vietnamita una oportunidad para reencontrarse simbólicamente con su tierra natal y presentar con orgullo a sus amigos japoneses la cultura tradicional, la rica gastronomía, las especialidades locales y la cálida hospitalidad de Vietnam./.

VNA