Ciudad Ho Chi Minh busca nuevos canales de financiación para impulsar infraestructura

Hanoi (VNA)- Se espera que el establecimiento y perfeccionamiento de un mecanismo para la emisión de bonos municipales y bonos para proyectos de infraestructura a través del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC) abra un importante canal de movilización de capital a mediano y largo plazo, satisfaciendo las necesidades de inversión en infraestructura y reduciendo la presión sobre el presupuesto estatal y el sistema de crédito bancario.

Ciudad Ho Chi Minh está entrando en una etapa de desarrollo acelerado, con grandes necesidades de inversión en infraestructura técnica y social. Según el Comité Popular municipal, durante el período 2026-2030, la ciudad necesitará movilizar más de 3.200 billones de VND (123 mil millones de dólares) en inversión social, mientras que se prevé que el presupuesto municipal pueda cubrir solo alrededor de 1.200 billones de VND (46,1 mil millones de dólares).

Proyectos como el sistema ferroviario urbano, los puertos marítimos, la logística y la transformación energética requieren grandes volúmenes de capital a mediano y largo plazo, lo que plantea la necesidad de buscar nuevos canales de financiación sostenibles en los mercados financieros nacionales e internacionales.

Para responder a esta necesidad, el Organismo Ejecutivo del VIFC-HCMC organizó una consulta sobre el proyecto de resolución del Consejo Popular municipal relativo a la emisión de bonos municipales y bonos para proyectos de infraestructura, con la participación de unos 50 representantes de organismos de gestión, instituciones financieras internacionales, bancos, compañías de valores y expertos.

Nguyen Huu Huan, vicepresidente del Organismo Ejecutivo del VIFC-HCMC, señaló que uno de los principales objetivos del mecanismo es crear un nuevo canal de movilización de capital que conecte las grandes necesidades de financiación de infraestructura y desarrollo urbano con los flujos de capital a largo plazo nacionales e internacionales. Los fondos movilizados se orientarán a proyectos estratégicos de gran efecto multiplicador, contribuyendo así a reducir la presión sobre el presupuesto estatal y el sistema de crédito bancario.

Actualmente, el Organismo Ejecutivo del VIFC-HCMC prepara una cartera de más de 21 proyectos de infraestructura y está seleccionando entre cinco y siete proyectos de gran escala y alta viabilidad para priorizar la convocatoria de inversores estratégicos. Vincular la emisión de bonos con proyectos concretos contribuirá a aumentar la transparencia y permitirá a los inversores evaluar con mayor facilidad la eficiencia y los riesgos de cada proyecto.

Los expertos consideran que, para que los bonos municipales y los bonos para proyectos de infraestructura sean eficaces, es necesario contar con un marco jurídico completo y una infraestructura técnica sincronizada. En la consulta, los participantes debatieron principalmente sobre la base jurídica, los mecanismos de coordinación, la estructura de emisión, la gestión de riesgos, la infraestructura de negociación de la Corporación de Depósito y Compensación de Valores de Vietnam (VSDC), así como la orientación para desarrollar bonos verdes y sostenibles.

Según las evaluaciones, el VIFC-HCMC puede convertirse en un centro de conexión entre fondos de inversión globales, bancos de inversión, sociedades de gestión de activos y empresas de tecnología financiera y los proyectos de infraestructura estratégicos.

Recientemente, el Departamento de Finanzas municipal otorgó el Certificado de Registro de Inversión a Tokgistic de Singapur para ejecutar el proyecto de Swift Logistics con un capital total registrado de más 980 millones de dólares, incluidos 196 millones de dólares de capital aportado y 784 millones de dólares de capital previsto a movilizar.

Los expertos señalan que, además de los recursos financieros, las actividades de emisión y negociación internacionales en el VIFC-HCMC pueden permitir a la ciudad acceder a tecnologías financieras modernas, capacidades avanzadas de gestión, estándares internacionales de transparencia, sistemas de datos y redes de expertos globales. Estos elementos contribuirán a mejorar la competitividad y facilitarán el acceso de las empresas vietnamitas a fuentes de financiación internacionales a costos razonables./.

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