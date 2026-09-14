Festival de Otoño de Hanoi 2026 resaltará el encanto de la capital en esta estación

Hanoi (VNA) – El Festival de Otoño de Hanoi 2026, bajo el lema “Otoño de Hanoi: Un viaje de emociones”, busca poner en valor el encanto de la capital durante esta estación a través de espacios dedicados a su patrimonio, arte, gastronomía y experiencias culturales.



Organizado por el Departamento Municipal de Cultura, Deportes y Turismo, el festival, previsto del 25 al 27 de septiembre, tiene como objetivo promover Hanoi como un atractivo destino otoñal, estimular la demanda turística y contribuir al crecimiento económico de la ciudad.



Con una superficie de unos 5.000 metros cuadrados, el evento contará con puestos de exposición, espacios festivos y de experiencias, escenarios decorativos e instalaciones auxiliares, además de actividades que se desarrollarán en distintas comunas y barrios de la ciudad.



Las actividades se distribuirán en nueve espacios principales, que ofrecerán un recorrido por el patrimonio, el turismo, las aldeas de artesanía tradicional, la cultura, la gastronomía, el arte y los intercambios internacionales.



El espacio dedicado al patrimonio de Hanoi recreará imágenes del “Hanoi antiguo” y sus característicos paisajes otoñales, con referencias al Casco Antiguo, el lago Hoan Kiem (Espada Restituida) y las calles bordeadas de árboles de hojas amarillentas. También se exhibirán documentos e imágenes sobre el patrimonio cultural, los sitios históricos y los paisajes emblemáticos de la capital.



Mediante tecnología de proyección mapping, se recrearán destinos como el puente The Huc, la puerta Doan Mon, la Ciudad Imperial de Thang Long, la pagoda Huong, Ba Vi y Soc Son, así como la antigua aldea de Duong Lam. Este espacio también acogerá espectáculos de arte tradicional.



El espacio de turismo y experiencias presentará productos, recorridos y rutas turísticas característicos, con especial atención a las propuestas para la temporada otoñal. Los visitantes podrán descubrir estos atractivos mediante mapas turísticos inteligentes, códigos QR, pantallas LED y tecnologías de realidad virtual y aumentada (RV/RA). Asimismo, las empresas turísticas, los establecimientos de alojamiento y las aerolíneas tendrán la oportunidad de conectar directamente con los visitantes para promocionar y comercializar sus productos.



El espacio dedicado a las aldeas de artesanía tradicional y la cultura comunitaria presentará destinos como Bat Trang, Van Phuc y Duong Lam, con demostraciones y actividades prácticas de elaboración de cerámica, tejido de seda y confección de sombreros cónicos.



Por su parte, el espacio gastronómico ofrecerá platos emblemáticos, especialmente especialidades otoñales como el com (copos de arroz verde tierno), los pasteles de luna, el té aromatizado con flor de loto, el pho (sopa de fideos de arroz con carne de res o pollo), el bun thang (sopa de fideos de arroz con pollo, huevo y embutido vietnamita) y el bun cha (fideos de arroz con carne de cerdo a la parrilla), además de demostraciones culinarias y encuentros con artesanos y chefs.



El espacio dedicado a la cultura, el deporte y el turismo exhibirá publicaciones, documentos, fotografías y materiales promocionales sobre el patrimonio, los destinos turísticos, las aldeas artesanales y los principales eventos culturales y deportivos de Hanoi.



Otros espacios acogerán una exposición artística bajo el lema “Otoño en Hanoi”, junto con actividades artísticas y creativas y acciones de promoción turística de otras localidades y países.



A lo largo del festival se celebrarán espectáculos de arte tradicional y contemporáneo, actuaciones de pequeño formato, presentaciones de arte callejero, juegos populares, talleres culturales, actividades para tomar fotografías y diversas experiencias creativas.



La sede principal del festival será el Parque Thong Nhat aunque también se organizarán actividades en otros puntos de la ciudad./.

VNA