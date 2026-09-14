Nuevas oportunidades para exportaciones pesqueras de Vietnam

Hanoi (VNA)- La conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), tras 14 años, abre nuevas oportunidades para que los productos pesqueros vietnamitas accedan a mercados desarrollados, con alto poder adquisitivo y exigentes estándares de calidad.



Sin embargo, para convertir las ventajas arancelarias en competitividad, las empresas deberán cumplir requisitos estrictos de calidad, trazabilidad y sostenibilidad.



El acuerdo conecta dos economías con grandes complementariedades. La EFTA, integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, destaca en tecnología, innovación, finanzas, energías limpias y desarrollo sostenible, mientras Vietnam se consolida como un dinámico centro regional de producción, comercio e inversión.



El viceministro de Industria y Comercio Nguyen Sinh Nhat Tan señaló que el acuerdo crea las bases para una nueva etapa en las relaciones económicas Vietnam-EFTA, con un entorno empresarial estable, transparente y previsible, y mayores oportunidades de comercio, inversión, tecnología y transferencia de conocimientos.



Aunque la EFTA tiene unos 15 millones de habitantes, su atractivo radica en el elevado poder adquisitivo y la demanda estable de productos de calidad. En 2025, su Producto Interno Bruto (PIB) per cápita superó los 100.000 dólares, muy por encima del promedio de la Unión Europea (UE). El bloque ofrece así un mercado potencial para productos vietnamitas como mariscos, productos agrícolas, muebles y productos electrónicos.



En 2025, el comercio bilateral alcanzó los 4,8 mil millones de euros, con un superávit de 2,5 mil millones para Vietnam, sin incluir el comercio de oro de Suiza.



Las exportaciones pesqueras vietnamitas a la EFTA siguen siendo modestas y se concentran principalmente en Suiza y Noruega. Sin embargo, existe un amplio margen de crecimiento, especialmente en los productos de alta gama.



Según expertos, cumplir los estrictos estándares de la EFTA también permitirá a las empresas mejorar su competitividad y acceder a otros mercados desarrollados.



Noruega e Islandia cuentan con ventajas en acuicultura, pesca, procesamiento y logística. Noruega es actualmente el segundo mayor exportador mundial de productos pesqueros, después de China y por delante de Vietnam. Por ello, el acuerdo no solo abre oportunidades de exportación, sino también de cooperación tecnológica, gestión de cadenas de suministro y desarrollo de nuevos productos.



Las ventajas arancelarias solo se convertirán en una verdadera ventaja competitiva si las empresas cumplen los altos estándares de calidad, origen y sostenibilidad. Nguyen Van Minh, director de Nghi Son Food Group, señaló que Suiza, Noruega e Islandia aplican normas exigentes y prestan cada vez mayor atención a la trazabilidad, la calidad y la responsabilidad social.



El período hasta la firma del acuerdo, prevista para el cuarto trimestre, constituye una oportunidad para que las empresas revisen sus capacidades, completen los requisitos de cumplimiento y preparen sus estrategias de acceso al mercado.



Según Phung Thi Kim Thu, experta de la Asociación de Exportadores y Productores de Productos Acuícolas de Vietnam (VASEP), las empresas deben prepararse de forma integral, desde las zonas de cultivo y los buques pesqueros hasta las materias primas, las plantas de procesamiento, la trazabilidad y las certificaciones de sostenibilidad.



Para los productos que utilizan materias primas importadas o pasan por varias etapas de procesamiento, es necesario estudiar cuidadosamente las reglas de origen, los mecanismos de acumulación y los procedimientos de certificación para aprovechar las preferencias del acuerdo.



Nguyen Thi Hoang Thuy, consejera comercial de Vietnam en Suecia y concurrente en Dinamarca, Noruega, Islandia y Letonia, consideró que los altos estándares de la EFTA coinciden con la orientación de Vietnam hacia productos de mayor valor, un crecimiento de mayor calidad y una participación más profunda en cadenas de suministro sostenibles y responsables.



Las empresas deben prepararse desde ahora, priorizando la calidad, la innovación y la transición verde, y estableciendo pronto vínculos con importadores. En la nueva etapa, las empresas que se adelanten en el cumplimiento de los estándares tendrán una mayor ventaja en el mercado./.

VNA