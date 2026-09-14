Auge del turismo vietnamita dispara demanda de trabajadores calificados

Hanoi (VNA) - El turismo vietnamita acelera su crecimiento y la llegada de visitantes internacionales bate récords de forma continua, lo que exige mayores esfuerzos para abordar la escasez de recursos humanos que afecta desde el personal de limpieza y cocina hasta los guías con dominio de idiomas extranjeros y los puestos de alta dirección.



Escasez desde la mano de obra operativa hasta la alta dirección



En los primeros ocho meses de 2026, Vietnam recibió casi 16 millones de visitantes internacionales, un aumento del 14,4% en comparación con el mismo período del año anterior. La rápida expansión del mercado ha disparado la demanda de personal en hoteles, agencias turoperadoras, transporte, restaurantes y atracciones turísticas, mientras la oferta laboral no logra responder ni en cantidad ni en calidad.



Una encuesta del sitio Hoteljob.vn muestra que casi el 90% de las empresas tenía necesidades de contratación en 2026. Solo en Ciudad Ho Chi Minh, el 89,7% de las entidades demandaba personal y el 71,8% calificaba el proceso de contratación como difícil o muy difícil.



La Resolución 26-NQ/TW, emitida el 22 de agosto de 2026 por el Buró Político, junto con el Programa de Acción del Gobierno publicado el 7 de septiembre de 2026, establece como objetivos para 2030 que el turismo aporte directamente entre el 10% y el 12% del Producto Interno Bruto (PIB), reciba entre 45 y 50 millones de visitantes internacionales y genere ingresos totales de entre 80 y 90 mil millones de dólares.



Estas metas implican que la presión sobre los recursos humanos no solo aumentará en términos cuantitativos, sino que también exigirá una mayor cualificación, desde el personal operativo y los guías con dominio de idiomas hasta los profesionales de gestión, tecnología y prestación de servicios de alta gama.



Vo Ngoc Diep, jefa del Departamento de Gestión de Establecimientos de Alojamiento Turístico del Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que, tras la reorganización administrativa, la urbe cuenta con más de 4.809 establecimientos de hostelería y unas 106.000 habitaciones, que emplean a entre 120.000 y 125.000 trabajadores.



Además de la falta de personal para las tareas operativas básicas, el sector afronta un déficit de recursos humanos en puestos directivos. Otro importante cuello de botella se encuentra en los guías turísticos, especialmente para mercados que utilizan idiomas menos comunes, como el ruso, alemán, español, italiano y las lenguas de Oriente Medio.



Escasez de personal en destinos alejados de centros urbanos



Según Nguyen Hoang Phuong, director ejecutivo de la agencia Poulo Condor Travel, los recursos humanos en la isla de Con Dao dependen en gran medida de la estacionalidad. Durante la temporada alta se produce una falta de personal, mientras que en la temporada baja puede registrarse un exceso de mano de obra no cualificada.



En las agencias de viajes, la contratación de personal para ventas, marketing y guiado turístico resulta especialmente difícil. En el sector hotelero, los puestos de recepción, limpieza, cocina y atención directa al cliente también sufren una escasez recurrente.



Turistas extranjeros en la playa Khem, ubicada en la Zona Especial de Phu Quoc, provincia de An Giang. (Foto: VNA)



La mayor dificultad, según Hoang Phuong, radica en que muy pocos trabajadores calificados procedentes del continente están dispuestos a trasladarse a la isla y establecerse allí a largo plazo.



La encuesta de Hoteljob.vn revela que el 79,5% de las empresas ha aumentado los salarios o mejorado las condiciones laborales durante los últimos 12 meses. Sin embargo, el incremento salarial por sí solo no resulta suficiente. Los trabajadores jóvenes también demandan una trayectoria profesional clara, mecanismos de evaluación transparentes y la posibilidad de visualizar sus oportunidades de desarrollo después de uno, dos o cinco años de trabajo.



Estrechar la colaboración entre las partes involucradas



Dang Thi Phuong Anh, de la Facultad de Turismo de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Vietnam-Hanoi, explicó que la escasez de personal turístico no es un fenómeno reciente surgido tras la pandemia. A su juicio, la brecha entre el sistema de formación y las necesidades de las empresas sigue siendo considerable.



El estudio de Hoteljob.vn muestra que el 79,5% de las entidades considera que menos del 20% de los jóvenes candidatos puede asumir inmediatamente sus funciones. Asimismo, el 84,6% de las empresas necesita al menos un mes para que los nuevos trabajadores puedan desempeñarse de manera independiente y cumplir con los estándares requeridos.



Por ello, la cooperación entre los organismos de gestión, los centros de formación y las empresas debe traducirse en medidas más concretas y eficaces. Las instituciones educativas deben comprender mejor las necesidades del mercado; las empresas, participar y aportar recursos a la formación; los trabajadores, actualizar continuamente sus competencias; y las autoridades, anticipar las necesidades de personal, conectar a los distintos actores y establecer mecanismos de apoyo adecuados.



Según cálculos preliminares del Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, para 2030 la urbe podría necesitar entre 197.000 y 210.000 habitaciones de alojamiento. Si se tienen en cuenta la rotación de personal, el traslado de trabajadores hacia otros sectores y las necesidades de reemplazo, la demanda de nuevas contrataciones podría alcanzar entre 23.000 y 28.000 personas al año.



En contraste, la oferta de formación reglada en el ámbito de la hotelería se sitúa actualmente en apenas 5.000-6.000 graduados anuales. Esta diferencia pone de manifiesto que el sector no puede depender exclusivamente de los nuevos egresados, sino que necesita ampliar y diversificar sus fuentes de recursos humanos, al tiempo que mejora la formación y las condiciones para retener a los trabajadores./.